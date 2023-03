POHLED: Fotbalová písklata vpřed. Správná volba, trenére Šilhavý

Samozřejmě můžete namítnout, že nominace pro nezkušeného slávistického záložníka Matěje Juráska je šok. 19 let, pouhých 22 odehraných zápasů v lize, naposledy o víkendu poslední půlhodinka proti Plzni. Žádná vyloženě pronikavá hvězda, spíš takový sebevědomý žolíček, který se nebojí, a když mu to sedne, umí rozpohybovat svůj tým. Copak si ale fotbalové pískle zaslouží pozvánku do reprezentačního áčka? Proč vlastně ne?