KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?

A vlastně je to dobrá zpráva, protože Fotbalová asociace tentokrát zlo netutlala, ale sama na něj poukázala.
„V této kauze jsme iniciátorem. Už delší dobu spolupracujeme s policií na rozkrytí nekalých praktik a děláme vše pro to, aby vymizela sázkařská mafie a organizátoři navždy skončili,“ prohlásil na narychlo svolané tiskové konferenci předseda David Trunda. „Ve fotbale pro ně není místo.“
Doteď bohužel bylo.
U cinklých sázek většinou nejde o výsledek jako takový, spíš o počet vstřelených gólů v zápase nebo v jeho konkrétním úseku. Mafiánské skupiny si podchytí dva nebo tři hráče, rozdají instrukce a vsadí balík.