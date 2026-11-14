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Koho do obrany, pane Denio? Věříme všem hráčům, řekl kouč. S sebou vzal i Krejčího

Dominik Duffek
  20:03
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Trenér českých fotbalistů Santi Denia odpovídá na tiskovce před zápasem proti svému Španělsku. | foto: ČTK

Na hlavu narazil kšiltovku s našitým číslem 37 a s ostatními reprezentanty usedl v sobotu odpoledne do letadla směr Osijek. A to přesto, že Ladislav Krejčí, kapitán českých fotbalistů, v nedělním utkání s Chorvatskem kvůli červené kartě nastoupit nemůže. „Proč cestoval s námi? Je to kapitán týmu a velký vzor, který hráči poslouchají,“ zdůraznil trenér Santi Denia.

„Krejčí je důležitý nejen pro nováčky a mladíky, ale také pro celý realizační tým,“ dodal.

Sedmadvacetiletý obránce Wolverhamptonu byl ve čtvrtečním utkání se Španělskem vyloučen poté, co stáhl k zemi unikajícího Fernándeze. Nejdřív sice viděl pouze žlutou kartu, ale videoasistenti doporučili verdikt změnit.

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Kromě potrestaného kapitána bude však kouči Deniovi v obraně chybět také nemocný Štěpán Chaloupek, za nějž povolal Filipa Prebsla. Komu dá v neděli večer přednost?

„Věříme všem našim obráncům. Zima s Vlčkem mají starty v Lize mistrů, Prebsl zase dobrou formu a reprezentační fotbal zná z jedenadvacítky. Dobře hrají také Sláma, Jurásek či Gabriel,“ vyjmenoval postupně všechny zadáky.

Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem Huijsenem v utkání Ligy národů.

Dá se předpokládat, že se vedle Zimy postaví jeho slávistický spoluhráč Vlček. Prostřídat může Denia i brankáře, což zatím pokaždé udělal.

„Všem třem gólmanům věříme. Je skvělé, na jak kvalitní úrovni všichni jsou. Uvidíme zkrátka až před zápasem, který z nich naskočí,“ přemítal španělský kouč, který na rozdíl od ostatních setkání s novináři mluvil v Osijeku anglicky.

„Minimálně jednu změnu určitě uvidíte,“ zasmál se, ale jinak neprozradil nic navíc: „Jako první se všechno dozví hráči těsně před utkáním.“

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V něm jde českým fotbalistům o všechno. Když v Chorvatsku jakkoli zvítězí, zajistí si kromě třetího místa také jistotu prvního koše v následné kvalifikaci na mistrovství Evropy, což je velká pomoc. Reprezentanti by se tak vyhnuli těm největším favoritům. Hraje se však ještě o místo v elitní Lize národů.

Tam by se Češi teoreticky mohli udržet i s šesti porážkami či jedním bodem za remízu. Záleží, jak dopadnou zápasy v ostatních skupinách. Do jarní baráže o záchranu v elitní divizi totiž jdou dva nejhorší týmy ze třetích míst a dva nejlepší týmy ze čtvrtých.

„Musíme si dát pozor na detaily, abychom splnili úkol a dostali se na třetí místo. Tenhle tým má za sebou dobrých pět zápasů a určitě má šanci na to, aby uspěl,“ líčil Denia.

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku

„Soustředíme se už jen na zápas. Jsme připravení hrát a bojovat. Potřebujeme, abychom se zlepšili například standardních situacích. Abychom šance, které jsme si se Španělskem vytvořili, přetavili i v góly. Plán samozřejmě řešíme, ale důležité je, abychom předvedli lepší výkon,“ dodal Denia.

Nad Chorvaty však Češi v samostatné historii ještě nezvítězili.

Pozor si musejí dát i na disciplínu, vždyť Krejčího červená byla třetí za posledních pět zápasů.

„Nerad o kartách mluvím, je jasné, že se proti tak kvalitním týmům hraje o deseti hůř než v jedenácti. Musíme si dát pozor,“ řekl kouč.

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Švédsko vs. BosnaFotbal - Skupina 4 - 14. 11. 2026:Švédsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
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