Zůstávám ve Španělsku. Fotbalistka Cahynová poprvé o svém konci v Seville

„Je mi třicet, tak jsem si ještě chtěla zkusit angažmá v ambicióznějším klubu,“ říká blonďatá záložnice, která v uplynulé sezoně nasbírala dva góly a tři asistence.

Nyní má napilno v Chomutově, kde české reprezentantky čeká v pátek (od 18:00) zápas evropské kvalifikace proti Španělkám, mistryním světa.

Byla možnost v Seville zůstat?

Ano, nabídli mi prodloužení smlouvy. I za lepší peníze. Ale napadlo mě: Teď máš možná poslední šanci jít do klubu, který zabojuje o Ligu mistryň.

Sevilla takové ambice neměla?

Bohužel. Skončili jsme v tabulce na sedmém místě a nezdá se, že by přišla změna k lepšímu. Skoro všechny holky ze základní sestavy končí, jdou za lepším. Nahradí to mladými, o velkých ambicích nemůže být řeč. A já už nechtěla hrát ve středu tabulky.

Když jsme spolu mluvily naposledy, říkala jste, že by vás lákala Anglie.

Jenže nakonec jsem usoudila, že anglický fotbal by mi asi neseděl, samé souboje, skluzy. Jsem spíš technická hráčka. A hlavně přišla nabídka z jednoho španělského týmu, která mě nadchla.

Ve španělských médiích se mluví o Realu Sociedad, nebo některém klubu z top trojky.

Omlouvám se, zatím nemůžu být konkrétní, dokud tam za dva týdny neodjedu podepsat smlouvu. Každopádně jde o klub, který hodně investuje do ženského fotbalu, má stadion jen pro své fotbalistky a skvělého trenéra. Takového správného blázna, který má jasnou filosofii, staví nový tým a mě do něj moc chtěl.

Úplně záříte.

Viďte, od začátku jednání mám z toho super pocit. Věřím, že se nám podaří probojovat do top trojky a hrát Ligu mistryň. A pokud ne, letos startuje ženská Evropská liga, kam půjde čtvrtý a pátý tým.

Co vám tři roky v Seville daly?

Ty brďo, těžké všechno vyjmenovat. Když jsem tam přišla, skoro jsem neuměla španělsky, pak jsem viděla trénink a napadlo mě: Co já tady budu dělat? Dokážu se prosadit? Myslela jsem, že po půl roce posvištím domů. A nakonec z to byly nejlepší roky mé kariéry. Po angažmá v německé Postupimi jsem se opět nakopla. Jsem úplně jiná hráčka. Posunulo mě to po fotbalové stránce, poznala jsem skvělé lidi, nastupovala pravidelně a na hřišti potkávala ty nejlepší hráčky světa.

Klára Cahynová v zápase proti Belgii.

V pátek je potkáte opět. Jak vyzrát na Španělky?

Upřímně, to snad ani nejde. První zápas v dubnu u nich se nám povedl, dokonce jsme nečekaně vedli, ale stejně jsme prohráli 1:3. Víme, že zaparkovaný autobus není řešení, stejně člověk pětku dostane, musíme hrát aktivně.

Oproti prvnímu zápasu už může nastoupit uzdravená Aitana Bonmatí.

Suverénně nejlepší hráčka světa. Technicky excelentní, rychlejší snad s míčem než bez něj. Trochu doufám, že nakonec hrát nebude. Stačí mi proti ní dva zápasy ročně v lize. Uvidíme, jak k utkání Španělsko přistoupí, zda nebudou klíčové hráčky šetřit, protože už postup na Euro mají jistý.

Termín není ideální, že?

Bohužel. Španělská liga skončila druhý červnový víkend, ale holky ze Sparty nebo Slavie měly zápas naposledy v květnu. A teď mají nastoupit proti mistryním světa? Navíc ligové kluby nás nechtějí v této době pustit na trávník, takže hrajeme v Chomutově. Což je trochu smutné a nedůstojné. No, snad lidi přijdou a snad předvedeme slušný výkon. Ve středu nás čeká Dánsko a pak už na podzim baráž o Euro. To je náš hlavní cíl.