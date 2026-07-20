Zemřel Kevin Keegan. Legenda anglického fotbalu podlehla rakovině v 75 letech

„S nesmírným zármutkem oznamujeme, že Kevin Keegan ve věku 75 let zemřel,“ uvedla Keeganova rodina v prohlášení, které citovala televizní stanice Sky Sports.
„Kevin, dvojnásobný držitel Zlatého míče, byl milovaným manželem, otcem a dědečkem. Rodina by ráda poděkovala jeho skvělému lékařskému týmu za veškerou podporu.“
Letos v červnu Keegan oznámil, že má rakovinu ve čtvrtém stadiu. O své nemoci a zahájení léčby bez bližších podrobností informoval v lednu. „Měl jsem autonehodu a musel po ní na operaci. Při vyšetřeních zjistili, že mám rakovinu,“ uvedl.
Keegan byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. S Liverpoolem vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), třikrát anglickou ligu a dvakrát Pohár UEFA.
V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát bundesligu. V letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy.
V 80. letech hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také dvakrát trénoval. Jeho největším úspěchem s klubem v roli kouče bylo druhé místo v anglické lize v sezoně 1995/96.
Na klubové úrovni ještě trénoval Fulham v letech 1997 až 1999 a Manchester City v období 2001 až 2005.
V letech 1999 až 2000 vedl rovněž anglickou reprezentaci, v níž předtím odehrál 63 zápasů a vstřelil 21 gólů.
Slavný brazilský fotbalista Pelé zařadil Keegana v roce 2004 mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů.