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Zemřel Kevin Keegan. Legenda anglického fotbalu podlehla rakovině v 75 letech

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  16:50aktualizováno  17:33
Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan (vpravo) s...

Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan (vpravo) s Garethem Southgatem. | foto: Profimedia.cz

Trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan pózuje v roce 2000.
Trenér Newcastlu Kevin Keegan v roce 2008.
Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan v dresu...
Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan jako kouč...
5 fotografií
Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel. S odvoláním na jeho rodinu o tom informovala britská média. Pětasedmdesátiletý dvojnásobný držitel Zlatého míče bojoval s rakovinou v pokročilém stadiu, o své nemoci otevřeně promluvil letos v lednu.

„S nesmírným zármutkem oznamujeme, že Kevin Keegan ve věku 75 let zemřel,“ uvedla Keeganova rodina v prohlášení, které citovala televizní stanice Sky Sports.

„Kevin, dvojnásobný držitel Zlatého míče, byl milovaným manželem, otcem a dědečkem. Rodina by ráda poděkovala jeho skvělému lékařskému týmu za veškerou podporu.“

Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan v dresu Hamburku v sezoně 1982/83.

Letos v červnu Keegan oznámil, že má rakovinu ve čtvrtém stadiu. O své nemoci a zahájení léčby bez bližších podrobností informoval v lednu. „Měl jsem autonehodu a musel po ní na operaci. Při vyšetřeních zjistili, že mám rakovinu,“ uvedl.

Keegan byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. S Liverpoolem vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), třikrát anglickou ligu a dvakrát Pohár UEFA.

V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát bundesligu. V letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy.

Trenér Newcastlu Kevin Keegan v roce 2008.

V 80. letech hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také dvakrát trénoval. Jeho největším úspěchem s klubem v roli kouče bylo druhé místo v anglické lize v sezoně 1995/96.

Na klubové úrovni ještě trénoval Fulham v letech 1997 až 1999 a Manchester City v období 2001 až 2005.

Trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan pózuje v roce 2000.

V letech 1999 až 2000 vedl rovněž anglickou reprezentaci, v níž předtím odehrál 63 zápasů a vstřelil 21 gólů.

Slavný brazilský fotbalista Pelé zařadil Keegana v roce 2004 mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů.

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Iberia vs. Slovan BratislavaFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Iberia vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
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Sabah Baku vs. KuopioFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Sabah Baku vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
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21. 7. 18:00
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  • 8.47
  • 21.60
Aarhus vs. Lech PoznaňFotbal - 2. předkolo - 21. 7. 2026:Aarhus vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
21. 7. 19:00
  • 2.14
  • 3.22
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21. 7. 19:00
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  • 4.69
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