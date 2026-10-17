Úplně změnil návyky i uvažování. Otevřel dveře dalším zahraničním manažerům a nasvítil Anglii do té chvíle přehlížený evropský trh. Věříte, že by v sedmasedmdesáti byl schopný spustit revoluci také v roli šéfa FIFA?
Podle zdrojů britské BBC se o jeho jménu začíná potichu hovořit. Nápad se údajně zamlouvá důležitým evropským fotbalovým lídrům, kteří už měsíce hledají cestu, jak se zbavit současného prezidenta Gianniho Infantina.
Největší sport se pomalu chystá na velkou hru o trůny.
Kandidáti, které musí podpořit vždy aspoň pět národních asociací, mají posledních třicet dnů na odevzdání přihlášek. Volit se bude přesně za pět měsíců, v březnu 2027, během kongresu v marockém Rabatu.
Jenže co když nakonec na žádné drama vůbec nedojde?
Hledá se vyzyvatel. Zn: Spěchá!
Zatímco Infantino po turbulentním období, kdy musel žehlit jednu kauzu za druhou, opět vesele létá po světě a sbírá podporu, protikandidát, který by jeho říši mohl reálně nabourat, zatím neexistuje.
Vlastně jen Ramon Vega, další Švýcar a bývalý fotbalista, jenž na přelomu tisíciletí kopal například v Tottenhamu či Celtiku, oficiálně potvrdil, že do voleb půjde.
Experti mu ale nevěří.
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Fotbal jsem já, už deset let. Infantinův svět od Putina k Trumpovi. Kam teď kráčí FIFA?
Šanci postavit se Infantinovi už dříve odmítl Aleksander Čeferin, slovinský prezident UEFA a jeden z nejhlasitějších kritiků současného vedení FIFA. Ani jeho spojenec Victor Montagliani, kanadský šéf organizace CONCACAF, která řídí fotbal v Severní a Střední Americe a Karibiku, se do přetěžkého duelu nehrne.
A tak se hledá dál.
Po vzoru Kirsty Coventryové, která se loni stala první ženskou prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru, by se do souboje mohla podle některých médií pustit například Michele Kangová, známá majitelka francouzského Lyonu. Anebo špičky evropského fotbalu, jež proti Infantinovi brojí především, skutečně přemluví uznávaného profesora Wengera?
Šel by do střetu s vlastním nadřízeným, protože ve FIFA už roky pracuje jako šéf globálního rozvoje a sám se v posledních letech pod řadu kontroverzních návrhů podepsal (mistrovství světa každé dva roky, radikální změna pravidla o ofsajdu). „Přesto by byl pro spoustu lidí ideální volbou,“ odkazuje se BBC na vlastní zdroj.
Ostatně i Wenger se v létě distancoval od Infantinova záměru rozprodat televizní, marketingová a sponzorská práva na mistrovství světa soukromým investorům, což byl nápad, který pobouřil většinu fotbalového světa.
V týdnu se za něj holohlavý švýcarský boss omlouval i kolegům na zasedání Rady FIFA, což je hybná síla celé organizace.
Své kritiky ale tváří v tvář neobměkčil.
„Spíš než za samotný nápad se omluvil za to, že o něm nikoho dopředu neinformoval,“ nelíbilo se Berndu Neuendorfovi, hlavě německého fotbalu.
A podobně reagovala také Debbie Hewittová z Anglie, když si stěžovala, že Infantino nepředložil některé klíčové dokumenty a další otázky ohledně možného rozparcelování světového šampionátu si vyžádal písemně, než aby na ně reagoval napřímo.
„Pokud není schopen odpovědět, není způsobilý zastávat funkci prezidenta FIFA,“ řekla.
Trunda volby nekomentoval
Však i server The Times, jehož investigativci v červenci kompletní Infantinův plán odhalili, nyní připomíná, že prezident po takřka čtyřhodinovém jednání v Curychu ani neuspořádal tiskovou konferenci a místo toho pouze natočil pětiminutový videovzkaz na sociální sítě a web FIFA.
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Infantino v Česku. Od Trundy dostal dres reprezentace, pózoval s ministry i mladíky
„Je načase administrativu a celý systém řízení světového fotbalu změnit. Potřebujeme kompletní restart, který s Giannim zkrátka není možný,“ vyzývá Neuendorf, jenž je přesvědčen, že UEFA nakonec vlastního silného kandidáta najde.
Ale bude to stačit?
Infantino přece těží i z toho, jak celá FIFA pod jeho vedením finančně nabobtnala. Zatímco v době jeho nástupu na jaře 2016 dostávaly členské asociace během jednoho čtyřletého cyklu v rámci nejrůznějších projektů zhruba milion dolarů, teď by to mělo být pětadvacet milionů.
Právě národní asociace, jichž je dohromady 211, přitom při volbě prezidenta rozhodují. „Jsem přesvědčený, že většina zemí si přeje, aby pan Infantino pokračoval,“ tvrdil Ahmed Yahya, jiný člen Rady FIFA a šéf fotbalu v Mauritánii.
Zrovna v Africe, Jižní Americe nebo v arabském světě je podpora žoviálního Švýcara nejsilnější a zlomit ji bude pro kohokoli dost složitá mise. Zvlášť když se čas pro zisk potřebné podpory povážlivě krátí.
Mimochodem, minulý týden Infantino navštívil také Prahu, kde jednal s ministry, setkal se s mladými reprezentanty a samozřejmě i s Davidem Trundou, předsedou FAČR. Ten na dotaz iDNES.cz blížící se volby zatím komentovat nechtěl. Přitom i Česko bude mít v březnu důležitý hlas.