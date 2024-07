Ženu nenapadne simulovat. Svitková o komentování, hejtrech i fotbale v Anglii

Během šampionátu jste v televizi řekla, že za fotbalisty přijíždí před zápasy kadeřník. Co si o tom myslíte?

Některý hráč má účes jako image, nechá si na hlavě dělat i různé obrázky, někdo bere stříhání jako rituál. Nevím, jestli to bylo na Euru před každým utkáním, ale třeba v Anglii při lize tomu tak je. Hráči tam mají i člověka, který se jim stará o manikúru a pedikúru. Jako ženská jim kadeřníka docela závidím, protože my když jdeme na barvu nebo na melír, stojí nás to dost peněz a taky čtyři hodiny času.

Fotbalistky si tedy nenechávají upravovat účesy tak často?

Málokterá fotbalistka vám řekne, že by chodila ke kadeřníkovi ráda. My to tolik neřešíme, protože na hřiště jdeme většinou se staženými vlasy.