Svitková: Kung-fu kop? Nebolí. Střídat televizi s tréninky bylo náročné

Sweet Caroline, Vysoký jalovec, Cigi caga hej hej hej... Ještě dlouho po zápase zněly z domácí kabiny v Chomutově oslavné hitovky a pokřiky.

Přímý postup na Euro 2025 českým fotbalistkám unikl, zabojují o něj na podzim v baráži. Ovšem výhra nad mistryněmi světa? Poté, co s nimi osmkrát v řadě prohrály? Ta chutná. A hráčka zápasu? Kateřina Svitková.

Naposledy nastoupila v základní sestavě v soutěžním zápase za reprezentaci před téměř dvěma lety. Září 2022. Tehdy Češky porazily v kvalifikaci na mistrovství světa Bělorusko 7:0 a blondýnka s číslem 10 se blýskla dvěma góly a asistencí. Ovšem následovaly trable s koleny, pauza, odchod z Chelsea na hostování do Slavie.

Ale tento zápas vám vyšel náramně.

Myslíte? Rozhodně mi dodal sílu a odvahu. Cítím velkou euforii a klidně bych mohla odehrát hned další zápas. Pořád nemůžu uvěřit tomu, co se nám povedlo, že jsme porazily Španělky.

Nepřekvapilo vás, že vás trenér poslal nezvykle na hrot?

Začínala jsem jako hroťák, nedělá mi problém se přizpůsobit. A vidíte, dokonce jsem dala gól.

Jak jste celou situaci viděla?

Když šel balon k Míše Khýrové, věděla jsem, že bude střílet. Bud´to půjde někam úplně mimo, anebo se to může ke mně odrazit. Takže jsem běžela do vápna. Naštěstí vyšla druhá varianta, pak už jsem to měla docela jednoduché. Jen jsem si říkala: Hlavně tref bránu.

A ve druhé půli přišla penalta a gól na 2:1.

Zárodek té akce byla dobrá rozehrávka od naší branky. Kamča Dubcová dala balon do strany, my jsme s Franny (Černou) zapresovaly, donutily gólmanku chybovat a vybojovaly pokutový kop. Evča Bartoňová to pak vzala na sebe a nekompromisně proměnila.

Faul na vás ze 70. minuty ale vypadal dost ošklivě. Jste v pořádku?

Jo, v pohodě. Nejdřív to hodně zabolelo, ale člověk byl v laufu, tak to neřeší. Hlavně, že jsme nakonec vedení udržely.

Povzbuzení směrem k baráži?

Určitě. My víme, že máme silný tým. Proti Belgii jsme byly lepší, jen jsme neproměňovaly šance a udělaly zbytečné chyby. Španělky jsou extratřída. Ťukaly si balon tak rychle, až mi šla občas hlava kolem. Ale dělaly i chyby. Už v prvním zápase u nich jsme byly blízko bodům, teď se to povedlo. A navrch jsem si po zápase vyměnila dres s Bonmatíovou.

Váš nejcennější kousek v sbírce?

Asi ano. Už mám doma dres Fran Kirbyové, s níž jsem se potkala v Chelsea. Vyměnily jsme si ho předloni, když jsme hrály s Anglií. A už mám zamluvený dres Pernille Harderové, kapitánky Dánska a opory Bayernu Mnichov. Ale Bonmatíová? Dlouhodobě nejlepší hráčka světa, takový Messi v sukních.

Aitana Bonmatiová ze Španělska získala v roce 2023 Zlatý míč pro nejlepší fotbalistku světa.

Mimochodem, během Eura jste zaujala hlavně jako spolukomentátorka a expertka. Jak to šlo skloubit s fotbalem?

Pořád jsem se snažila makat. Věděla jsem, že se musím dobře připravit jak na repre sraz, tak na komentování zápasu. Ráno jsem byla trénovat, pak si udělala přípravu na přenos. Tohle období bylo super, ale přiznávám, že i hodně náročné. Mám ho za sebou a teď už se všichni soustředíme na úterní utkání v Dánsku.