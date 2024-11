Spáčil o reprezentaci: Splněný sen každého kluka, který chtěl hrát fotbal

„Takhle blbě to vyšlo, stalo se to přece den před srazem. Navíc se druhý zápas hrál v Hradci a v obou šlo o všechno,“ popisuje hradecký objev minulé sezony říjnové chvíle, v nichž přišel o možnost dalšího reprezentačního startu.

Avšak jeho spoluhráči mu zvládnutím obou závěrečných zápasů v základní skupině dali další šanci. Tentokrát o ni opora zadních hradeckých řad nepřišla.

Od pondělí se s reprezentací připravuje na barážový dvojzápas s Belgií, jenž začne zítra na hřišti soupeře a druhý díl bude mít v úterý v Hradci Králové.

Naděje, že si za reprezentační tým zahrajete i na domácím stadionu tak zůstala...

To je další plus toho, že jsem v nominaci. Trénujeme na hřištích ve městě, na která jsem zvyklý, to je fajn.

Mohl jste být už u říjnového zápasu v Hradci. Bylo po zápase s Karvinou ve hře, že byste přece jen na sraz odjel?

Ne, vůbec. Měl jsem otřes mozku, jak od doktorů, tak i z vlastního pocitu jsem věděl, že bych nebyl schopný hrát.

Měl jste myšlenky sledovat zápasy svých reprezentačních spoluhráčů?

To ano, viděl jsem oba a jsem rád, že to tým zvládl a posunul nás do baráže, která nás teď čeká.

Pomohl jste k tomu i vy na srazu, který tomu předcházel. Odehrál jste důležité utkání v Litvě, kde jste díky brance v závěru zvítězili 2:1. Bylo to klíčové pro zachování šance na baráž?

Stoprocentně. Zápas vůbec nebyl jednoduchý a i díky tomu, že se nám ho ve druhém poločase podařilo otočit, jsem vlastně teď tady.

Po říjnovém zranění hlavy máte za sebou pět kompletně odehraných soutěžních zápasů, v nichž Hradec ani jeden neprohrál a dostal jen dva góly. Takže už máte vše v pořádku?

Já jsem rád, že se můj zdravotní stav zlepšuje, protože hned to nebylo ono, ani v zápasech jsem se necítil úplně dobře. Teď už můžu říct, že jsem stoprocentní, cítím se dobře a v dobré formě. A co se týká neobdržení gólů, je to výborná vizitka celé obrany, díky tomu i sbíráme body.

V posledních dvou ligových zápasech jste sebrali dva. Remízami se Slavií a v Liberci. Je to hodně, nebo málo?

Myslím, že před nimi bychom to brali. Když se k nim ale vrátím, tak úplně nevím. Proti Slavii to z naší strany byl výborný výkon. Ať už fyzicky, nebo i herně. Šli jsme do zápasu s něčím, co jsme splnili do puntíku a přineslo nám to bod. Přitom nakonec to mohlo dopadnout i na výhru.

A bod, který jste si o týden později přivezli z Liberce?

Samozřejmě ho bereme, i když jsme tam jeli s tím, že chceme vyhrát. Víme, že venku nám to moc nejde, ač to chceme zlomit za každou cenu. Bohužel to nevyšlo. Slovan sice nemá úplně dobré výsledky, ale kvalitu pořád ano. Navíc byl jen dva body za námi. Věděli jsme, o co hrajeme, a dopadlo to zaslouženou remízou, Liberec však asi měl víc gólových šancí.

V průběhu sezony jste do hradecké obrany dostali výraznou posilu, která vám hodně pomáhá. Jak se vám s Tomášem Petráškem spolupracuje?

Je to velká osobnost. Do Hradce přišel s jasným cílem, má velké ambice. Určitě to není tak, že si to domů přišel jenom dohrát. Je to cílevědomý stoper a já jsem za něho strašně rád. Pomáhá mi v taktických věcech a vlastně řídí celou obranu. Snažím si od něj něco vzít.

Od něj nabité zkušenosti se vám mohou hodit i v baráži proti Belgii. Zjišťoval jste si něco o jejím týmu?

Díval jsem se na nominaci, spíš ale ze zajímavosti, co tam je za hráče. Takže zhruba vím, co nás může čekat. Myslím si ale, že na tom zase tak nezáleží. My do baráže půjdeme vyhrát a pak musí být jedno, proti komu stojíme.

Jste z Moravy. V sobotu jste odehrál ligový zápas v Liberci, v pondělí jste se hlásil nedaleko Hradce na srazu, stihl jste se podívat domů?

Ne, ne. Zůstal jsem v Hradci s přítelkyní a trávili jsme spolu celý den. Teď se chvíli neuvidíme.

Trochu daň za úspěch. Co pro kluka, který jen před několika málo lety hrál krajský přebor, znamená být v reprezentační jednadvacítce?

Splněný sen každého kluka, který kdy chtěl hrát fotbal. Něco speciálního, proč tenhle sport děláte.