Postup už nemáme ve svých rukou, mrzelo kouče Radu. Fanoušci? Nádhera

Co na tom, že Češky byly dominantnějším týmem. „Škoda, že jsme brzy inkasovali a museli dohánět. Holky se pak sice dostaly se do hry, jenže chyby v obraně nás stály tři body,“ tušil Rada.

Nervozita? Rozklepaná kolena před rekordní návštěvou? „Jistě, i to mohlo hrát svou roli. Máme mladý tým, který nemá tolik zkušeností, hráli jsem důležitý zápas. Na druhou stranu bylo to super, fanoušci nás hnali dopředu. Nádhera. Musím všem poděkovat, že přišli.“

Rada připomněl, že podobnou kulisu zažil na ženském fotbale v Česku jen před pěti lety na Euru do 17 let v Plzni. „Ale tam bylo na stadionu víc dětí ze škol a klubů, tady byl různorodý mix lidi. Bouřlivá atmosféra na krásném stadionu, proto ten fotbal hrajeme.“

Poprvé dorazilo na zápas A-týmu ženské reprezentace v Česku přes sedm tisíc diváků. Nejprve se bavili ve fanzóně, poté na malebném stadionu Malšovické arény. Viděli čtyři góly, jen ten vítězný do bosenské sítě nepřišel.

České fotbalistky v Hradci Králové remizovaly s Bosnou a Hercegovinou.

Tabulka skupiny Ligy národů B4 tak z českého pohledu vyznívá rozpačitě. Druhé místo za Bosnou? Není to málo? Češky přitom vstupovaly do soutěže jako favoritky, v září porazily Slovinsko (2:0) a Bělorusko (2:1). Zdálo se, že o první místo si to rozdají spíš se Slovinskem než s Bosnou. Jenže zemička s třemi miliony obyvatel se ukázala jako tuhý soupeř. Porážka 0:1 na Balkáně se nečekala.

„Mají kvalitní tým a možná zkušenější hráčky než teď my,“ míní český trenér.

Jistě, národnímu týmu shází hned několik opor. Kateřina Svitková, hráčka Chelsea, má dlouhodobé trable s kolenem. V útoku chybí důraz Szewieczkové, střelkyně Slavie, která hrála zápas naposledy v dubnu.

Stoperky? Loni tradiční duo Bertholdová s Necidovou je rovněž pasé. Důvod je u všech stejný: zranění a zdravotní neduhy. „Uvidíme, rekonvalescence je dlouhodobá,“ pokrčil Rada rameny na téma návratu „marodů“.

Češky trápí výškový deficit ve vápnech. Což se ukázalo zejména při absenci Andrey Staškové v Hradci. Nabízí se: proč nepovolat Terezu Kožárovou ze Sparty? Nejlepší (českou) střelkyni domácí ligy?

Navzdory rekordní návštěvě v Hradci. Navzdory českému tlaku v závěru zápasu. Stejně se nelze zbavit dojmu, že týmy jako Bosna by Češky měly porážet.

Dlouhodobým cílem ženského fotbalu v tuzemsku je postup na Euro, vůbec první v historii. Nová soutěž Liga národů se jevila jako schůdnější varianta než běžná kvalifikace. Jenže ani tudy (dost možná) cesta nepovede.

Do elitní skupiny A postupuje přímo jen vítěz skupiny, druhý celek čeká baráž s třetím týmem Ligy národů A, což bude fuška. Rada však věří: „Zbývají ještě dva zápasy, musíme jen vyhrávat a čekat, zda Bosna nezaváhá.“