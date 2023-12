Kouč Rada po postupu: Nádherný pocit. Teď nás ale čeká úplně jiný level

Právě díky prvnímu místu ve skupině postoupily české reprezentantky do elitní Ligy národů. Hned v premiérovém ročníku soutěže. Příští rok tak mohou narazit na nejlepší týmy Evropy. A rovněž zabojovat o kýžený postup na Euro.

„Čekají nás těžké zápasy, výkonnostně úplně jiný level, musíme se na takovou sílu připravit,“ líčil Rada po výhře 4:0 nad Slovinskem.

Trenére, jakého soupeře si v Lize A přejete? Nebo naopak nepřejete?

Radši nebudu jmenovat. Koho jsem si nepřál, tak jsme vždy dostali. V baráži o postup na mistrovství Evropy jsem nechtěl Švýcarky, snad nejsilnější možný tým, a měli jsme je. Teď se možná stane, že dostaneme Španělky, mistryně světa, jejichž styl nám nesedí.

Slávistky nedávno prohrály s Olympiquem Lyon 0:9. Nebojíte se kolotoče?

Lyon je světový tým, není divu, že povozil Slavii na kolotoči. Pravda, že rozdíly jsou velké. V ženském fotbale jsou nůžky stále hodně rozevřené, víc než v mužském. Věřím ale, že se s tím popasujeme.

Tak jako s posledním zápasem roku. Jasná výhra a postup.

Nádherný pocit. Jsem rád, že jsme do zápasu vstoupili rychlým gólem, což je úleva a motor. Obzvlášť u holek hraje první gól a psychika důležitou roli, víc si pak věří. Už během prvního poločasu jsme si vytvořili gólový náskok a pak měli zápas pod kontrolou.

Kdy už jste byl zcela v klidu?

Po třetím gólu. 2:0 je hezké, ale zrádné. A v závěru pak bylo vidět, jak si holky věřily, držely míč a mohly přidat další branky.

Čeho si na vaší cestě Ligou národů nejvíc ceníte?

Že jsme se po dvojzápase s Bosnou vzchopili. Ten první, prohra 0:1, nás srazil, dostali jsme gól až na konci. Ve druhém (2:2) jsme si nevěřili, nebyli jsme v herní pohodě. Naopak poslední zápas s Běloruskem nám hodně pomohl. Psychická vzpruha. Výhra 1:0 na těžkém terénu, nesmírně důležitá, nás nakopla k tomuto výkonu. Na Slovinsko jsme šli s obrovskou touhou vyhrát.

Bosňanky se Slovinskem v pátek nečekaně prohrály, takže vám nabídly postup.

Věřil jsem, že jim Slovinsko nedá nic zadarmo a bude chtít vyhrát. A klaplo to. Bosna nás ale hodně potrápila. Přiznávám, že jsme původně očekávali, že se o postup popereme spíš se Slovinskem.

Trefila se i útočnice Stašková po sólu z půlky hřiště.

U Andrey výkonnost roste, což bylo v posledních zápasech vidět. Pomáhá i to, že v AC Milán hraje pravidelně. Potěšilo mě ale víc výkonů, kostra týmu se rýsuje. Týmu prospěl i návrat dvou zkušených hráček Evči Bartoňové a Terky Krejčiříkové.

Krejčiříková se vrátila do reprezentace po víc než roční pauze po operaci kolene. Hezký příběh, že?

To teda! Prodělala si spoustu nepříjemných zranění, ale neustále se vrací. Vidíme, že je platná hráčka, její forma roste.

Poprvé jste hráli v Pardubicích, jaké to bylo?

Nejdřív musím pochválit hřiště, které bylo v perfektním stavu. Myslím, že tenhle stadion je pro ženskou reprezentaci ideální. Hráli jsme i kousek odtud v Hradci Králové, tam se nám sice povedlo stadion zaplnit víc, ale hrát 5. prosince na Mikuláše v takové zimě? I tisícovka fanoušků je výborná. Rád bych jim poděkoval, povzbuzovali celý zápas.

Co vás vlastně čeká teď po sezoně? Dovolená někde v teple?

To ne, jen klid. Měníme doma kuchyň, tak si to asi umíte představit (usmívá se). Manželka by byla ráda, abych byl co nejrychleji tam a zapojil se do práce.