Mistr Káďa. Před padesáti lety zemřel fotbalový úžasňák Karel Pešek

Kdo ví, jestli Bernabéu vůbec tušil, že poslední z jím vybrané trojky měl v rodném listu napsáno Karel Pešek. Zato moc dobře věděl, co ten elegantní chlapík s hustou hřívou zlatých vlasů dokázal s balonem u nohy. Ve dvacátých letech se o něm mluvilo jako o nejlepším hráči Evropy a fanoušci Sparty, za kterou válel přes dvacet let, ho milovali nade vše. Byl to jejich kapitán. Jejich idol. Jejich Káďa.