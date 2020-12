Kouč jedenadvacítky Krejčí: Proti Slovinsku chceme hrát o čtvrtfinále

13:57

Čtvrteční los nebyl k české fotbalové reprezentaci do jedenadvaceti let příliš shovívavý. Do skupinové fáze evropského šampionátu, která se odehraje v březnu, jí přisoudil Španělsko, Itálii a pořadatelské Slovinsko.