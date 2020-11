Postup? Věřím, že budeme mít štěstí, říká kouč jednadvacítky Krejčí

Na Euro postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších týmů z druhých míst, do jejichž hodnocení se však celkům z šestičlenných skupin nezapočítávají výsledky s posledním. Češi momentálně vedou tabulku o tři body před Skotskem, které má však k dobru úterní zápas v Řecku a lepší vzájemnou bilanci s Krejčího výběrem.

„Jsem šťastný, že jsme to zvládli. Nerodilo se to lehce. První poločas byl vyrovnaný a pak to ovlivnilo vyloučení v závěru půle,“ uvedl Krejčí. Jeho tým hrál od 41. minuty podobně jako v domácím zápase přesilovku, ale zatímco loni v říjnu zachraňoval remízu 1:1, dnes ji dokázal využít k vítězství.

Za výhrou nasměrovala Čechy také střídání o poločase, kdy Granečný s Ostrákem nahradili Havelku s Plechatým. „Museli jsme do toho šáhnout a změnit rozestavení, protože jsme hráli proti deseti. Střídání tomu hodně pomohly a oživily,“ prohlásil Krejčí.

Jednadvacítka se totiž ujala vedení po penaltě nařízené za faul na Granečného. Šašinka sice pokutový kop neproměnil, ale kvůli špatnému postavení brankáře nechal rozhodčí penaltu opakovat. Tentokrát se k míči postavil Bucha a poslal hosty do vedení. V nastavení pak přidal pojistku Drchal.



„Já se na penalty ani nedíval, protože jsem byl nervózní. Dnes je trend takový, že se penalty nechávají opakovat, a klobouk dolů před rozhodčím, že do toho šel,“ uvedl Krejčí. „A musím pochválit Pavla (Buchu). Je vidět, že nabral sebevědomí, vzal odpovědnost na sebe a penaltu proměnil,“ dodal.

Češi si výhrou pojistili druhé místo v tabulce, ale pokud by Skotsko v úterý v Řecku ztratilo, bude jim patřit postup z první příčky. „Dnešní výhra je sladká odměna na závěr kvalifikace a teď budeme čekat na ostatní zápasy. První krok jsme udělali, to ostatní ovlivnit nemůžeme. Uvidíme, jak to dopadne, ale věřím, že budeme mít štěstí,“ řekl Krejčí.