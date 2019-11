Potrápil Real, fotbalový svět uchvátil na Euru. Jubilant Brückner

Trenérská kariéra: MŽ Olomouc (1972-79), Železárny Prostějov (1979-81), Zbrojovka Brno (1981-83), Sigma Olomouc (1983-87), reprezentace do 21 let (1987-88), ZVL Žilina (1988-89), TJ Vítkovice (1989-90), Sigma Olomouc (1990-93), Petra Drnovice (1994-95), Inter Bratislava (1995), Sigma Olomouc (1995-97), reprezentace do 21 let (1997-2001), asistent A-reprezentace ČR (1998-2001), reprezentace ČR (2001-08), reprezentace Rakouska (2008-09)

Největší úspěchy: třetí místo z ME (2004); postup na MS 2006 a ME 2008; stříbro z ME do 21 let (2000); 2. místo a dvakrát 3. místo v lize, čtvrtfinále Poháru UEFA (1991/92 - vše s Olomoucí); vítěz Slovenského poháru (1995 s Interem Bratislava)

Ocenění: 2. místo v anketě IFFHS o nejlepšího světového trenéra (2003); sedminásobný vítěz ankety Trenér roku (1985, 2001-05 a 2007); dvojnásobný vítěz Ceny Rudolfa Vytlačila (2003 a 2005)