Nejhorší není ten výsledek. Kapitán fotbalistů Souček o ostudě v Tbilisi

Národní mužstvo v úvodním utkání Ligy národů B v Gruzii podlehlo ostudně 1:4, když v 66. minutě prohrávalo 0:4.

„Nejde jen o ten výsledek. Ale taky o hru. Jeden z nejhorších zápasů, co jsem kdy v národním mužstvu zažil, možná úplně ten nejhorší. Dopředu nic, dozadu strašně moc chyb,“ řekl Souček.

Máte pro to vysvětlení?

Chtěli jsme navázat na to, jak jsme proti Gruzii hráli na Euru, tam jsme proti nim byli lepší. Ale to se nepovedlo. Teď byli lepší oni, ve všem. Těžko se mi to teď vysvětluje. Můžeme udělat chyby, můžeme dostat hloupé góly, to se ve fotbale stává. Ale nejhorší je, že tam nebyla ta naše týmovost, odhodlanost se za nároďák prát, maximální zodpovědnost. To je přitom naší povinností.

Padala ostrá slova? Nebo jste spíš chtěli tým zklidnit?

Myslím si, že jsme dobří fotbalisti, ale musíme hrát srdcem, jinak to nepůjde. Fotbal se vyrovnává, Gruzie nám to ukázala. Řekli jsme si, co musíme změnit, aby to za tři dny v Praze proti Ukrajině vypadalo úplně jinak. Uděláme maximum, abychom Gruzii napravili. Za tenhle výkon si nikdo z nás v nároďáku být nezaslouží.

Přitom úvod jste měli solidní, pak se to zlomilo. V čem?

V poločase jsme si řekli, že prohráváme jedna nula a jdeme to otočit. Ale když jsme začali druhou půli, bylo to snad ještě horší. Rychle jsme dostali další tři góly, to není normální. A abych byl upřímný, tak v tu chvíli jsem si řekl, že tady už nemůžeme vyhrát, tak to pojďme aspoň zkorigovat. Nechtěli jsme debakl. Ustoupili jsme z presinku, který nám moc nešel.

Byli jste špatně připravení? Měli jste špatný přístup?

Byl to hodně důležitý zápas a já byl opravdu přesvědčený, že to půjde. Ale nebylo tam nic. Není možné, abychom byli čtyři dny pozitivní, abychom se na sebe smáli a pak přišli na hřišti a bylo to jinak. To nejde.

Zato soupeř byl na vás připravený dobře.

Hráli na brejky, které nám dělaly problémy. Když jim vyšel první, tak pak už každý další byl nebezpečný. Nemohli jsme se z toho dostat. My to nezvládli a ano, oni byli připravení dobře. My si to obehrávali ze strany na stranu a nedali přihrávku dopředu. Oni čekali na naši ztrátu, zesílili střed a pak vyráželi. My jim to ulehčili, že jsme nebyli vůbec nebezpeční.

Trenér Hašek po lednovém nástupu řekl, že staví tým pro kvalifikaci o mistrovství světa 2026. Myslíte si, že na postup máte?

Máme, ale to nesmíme hrát jako v Gruzii. Takhle nemůžeme hrát ani v béčku Ligy národů. S tímhle výkonem by mistrovství světa bylo hodně daleko.