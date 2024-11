Holeš, lídr reprezentace a kapitánský záskok. Připravím si pár slov, říká

Stálý kapitán Tomáš Souček má trest za žluté karty. Vybírat jeho nástupce museli reprezentační trenéři poprvé po třech letech.

„Nepamatuju si, že bych za národní mužstvo někdy hrál bez Tomáše,“ přemítal Holeš na tiskové konferenci v útrobách olomouckého stadionu.

Česko – Gruzie v úterý od 20:45 ONLINE

Za předchozích čtyřiapadesát zápasů to bylo vlastně jen jednou. Tenkrát v listopadu 2021 v kvalifikaci o mistrovství světa proti Estonsku dostal pásku Vladimír Coufal, který bude v sestavě i v úterý v Olomouci, v obraně nastoupí právě vedle Holeše. Ten tehdy v nominaci nebyl.

„Chtěli jsme, aby kapitánem byl lídr. Vyšel nám z toho Tomáš Holeš, i když ze současného kádru toho odehráno nejvíc nemá,“ vysvětlil trenér Ivan Hašek.

S rolí kapitána má jedenatřicetiletý stoper spoustu zkušeností. Byl jím v předchozích letech ve Slavii, když zaskakoval za dlouhodobě zraněného Jana Bořila. Pikantní je, že i ten bude proti Gruzii členem zadní řady.

„V reprezentaci máme takovou tradici, kdy kapitán před zápasem v kolečku řekne pár slov. Něco si připravím,“ přemítal Holeš. „Jinak se nic moc nemění, Tomáš Souček je tu pořád s námi. Takže jen to kolečko a samozřejmě vím, že jako jediný můžu na hřišti mluvit s rozhodčím.“

V závěrečném duelu Ligy národů, kdy Češi hájí první příčku a jde jim o postup do elitní úrovně, postrádají nejen Součka. Obejít se musí i bez současného útočníka číslo jedna Tomáše Chorého.

„Chybět nám budou oba, pro tým je to velká ztráta. Ale věřím, že se nám je podaří nahradit.“

Národní mužstvo se po roce vrací do Olomouce, kde tehdy v závěrečném utkání v kvalifikaci o mistrovství Evropy porazilo Moldavsko a poté slavilo postup.

Rozhodujícímu souboji však předcházel skandál, kdy Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta byli vyfoceni na diskotéce a tehdejší trenér Jaroslav Šilhavý je poslal domů a z týmu vyřadil. Poté rezignoval a v lednu ho nahradil Hašek, jenž Kuchtu s Coufalem vzal zpátky.

„O tomhle se už nebavíme, to je uzavřená věc. Z Olomouce se mi vybaví jen to hezčí, což byl postup na Euro. Řešili jsme, že se nám tady zápas povedl, že jsme postoupili a že by bylo hezké si tu radost zopakovat,“ prohlásil Holeš.

Češi se jí dočkají, pokud Gruzii poprvé porazí, byť k prvnímu místu jim za určitých okolností může stačit i remíza.

V červnu na Euru v Německu se stejným soupeřem remizovali a na rozdíl od něj do play off nepostoupili. A v září v Tbilisi v Lize národů utrpěli debakl 1:4.

„Dobře si to pamatujeme, na začátek podzimu to byla velká facka,“ vzpomínal Holeš. „Přitom jsme tam nezačali úplně špatně, ale nedokázali jsme si poradit s jejich brejky, které mají smrtící. To si musíme pohlídat. Jejich útočníci mají velkou kvalitu. Chtěli bychom jim to vrátit a konečně je porazit.“