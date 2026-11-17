Druhý poločas pro vás byl hodně těžký, Turci měli obrovský tlak. Co jste cítil po závěrečném hvizdu víc? Radost, nebo úlevu?
Naprostou úlevu, na lavičce jsme ten čas už tlačili očima. Škoda, že jsme dostali gól na 1:1, kdybychom naopak za stavu 1:0 přidali ještě jeden, mohli jsme se uklidnit. Takhle jsme jen doufali, že už to rozhodčí odpíská.
Především ve druhém poločase jste se soustředili na obranu a často jste míče jen odkopávali. Bude nutná změna?
Určitě, tímhle stylem se nechceme prezentovat. Na Euru určitě ne. Možná to bylo i tím, že na nás trochu dolehla tíha okamžiku, hrálo se o všechno. Zvládli jsme těžké prostředí v Turecku a teď jsme se to snažili nějak dohrát. Bavili jsme se o tom, že musíme míč víc držet a víc kombinovat, jako se nám to dařilo v Turecku. Nevyšlo to, musíme na tom zapracovat a na Euru předvést mnohem kombinačnější fotbal.
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Česko - Turecko 1:1, jedenadvacítka míří na Euro. Trefil se Škrkoň, hosté v závěru tlačili
Na druhou stranu jste ve vypjatém zápase udrželi emoce, což se Turkům úplně nedařilo. Překvapilo vás, jak těžce závěr utkání nesli?
Hodně jsme se na to připravovali. Víme, jací jsou. V prvním poločase byla jedna situace po centru do pokutového území, kdy jsme si něco trochu vyměnili, ale myslím si, že jsme je potom udrželi na uzdě, nechtěli jsme dostávat zbytečné karty. Což se Turkům obecně moc nedaří a viděli jsme to i na konci zápasu.
Co rozhodčí? Některé tvrdší zákroky zůstaly kartou nepotrestal...
Možností udělit ji bylo hodně. Rozhodčí na mě jako na kapitána stále apeloval, abychom zrychlovali hru, přitom jsme podle mě hráli úplně v pohodě. Pak tam otočil jeden aut, což byla podle mě naprostá hloupost. Já jsem mu zase říkal, aby rozdával víc karet, zvlášť Turkům. Některé jejich zákroky byly na žlutou kartu, ale nedostali ji. Asi jsme na něj dostatečně netlačili.
V čem naopak vidíte největší sílu současné jednadvacítky?
Řekl bych, že všichni v týmu znají svoji roli a bojujeme jeden za druhého, jsme skvělá parta. Jsme jeden tým, tohle nás zdobí. Když k tomu přidáme kombinaci, drzost a sebevědomí, bude to úplně jiná úroveň.
Před dvěma lety jste zažil úspěšnou baráž pod vedením Jana Suchopárka. V čem se tehdejší tým lišil od toho současného výběru Michala Bílka?
Těžká otázka. Myslím si, že oba týmy spojuje soudržnost, kterou se české týmy obecně vyznačují. Nevím přesně, kolik gólů jsme dostávali v minulém cyklu, ale řekl bych, že teď jsme byli mnohem pevnější v obraně. Na druhou stranu bychom mohli mít v útoku ještě víc sebevědomí, jako měla ta minulá. Když to vyladíme, doufám, že na Euru předvedeme lepší výkon než na tom minulém.
Tehdy jste postup slavil jako jeden z hráčů, tentokrát jako kapitán. Velký rozdíl?
Pro mě je tentokrát cennější, protože tehdy jsem neabsolvoval celý kvalifikační cyklus. Teď jsem ho odehrál celý, navíc jako kapitán. Neskutečný zážitek.
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Reprezentaci chybí záložník, který posune míč dopředu. Koho doporučují data?
Před dvěma lety jste si na šampionátu ale nakonec kvůli zranění nezahrál.
Jo, v nominaci jsem byl, ale během kempu před turnajem jsem se zranil. Teď si budu dávat větší pozor.
Po utkání za vámi přišli někteří hráči, kteří už mají zkušenosti s reprezentačním áčkem. Budete je přemlouvat, aby s vámi příští rok na Euro jeli?
Ano, myslím si, že všichni, kteří jsou věkově způsobilí a mohou hrát, by jet měli.