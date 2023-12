Můj nejdůležitější gól, říká Dubcová. A teď? Hlavně nedostat Španělky

„Fakt nejsi sám. Koho spálil letní žár...“ Zatímco stadionem v Pardubicích zněla dvacet let stará hitovka od skupiny Verona, české fotbalistky křepčily před tribunou s fanoušky jak malá děcka. Aby taky ne.

Výhrou v šestém, tedy posledním zápase Ligy národů B, si zajistily vysněný postup o patro výš.

Že bylo pár stupňů pod nulou? „Divím se, že žádná z hráček nemá podvlíkačky, já bych si je tedy v takové zimě vzala,“ glosovala zkraje utkání při pohledu na trávník Kateřina Svitková, dlouhodobě zraněná hráčka Chelsea.

Jak by zanotovala Verona: „Dny, kdy slunce hřálo, jsou ty tam.“ Češky však zima nesevřela, ba naopak. Předvedly zcela jiný výkon než v posledním domácím zápase v říjnu v Hradci Králové, kde braly jen bod za remízu 2:2 s Bosnou a Hercegovinou.

Ztratily první místo v tabulce a přímý postup do Ligy A rázem neměly ve svých rukou. Jenže Bosňanky v pátek padly se Slovinskem, naopak Češky zvládly finiš bez klopýtnutí. „Jsme moc šťastné, úvod zápasu nám vyšel přesně tak, jak jsme chtěly. Rychlý gól nás nakopnul,“ uznala Kamila Dubcová.

Ano, rychlý gól právě z její kopačky. Běžela 12. minuta zápasu, když balon doplachtil do sítě za překvapenou Zalu Meršnikovou, brankářskou jedničku španělské Huelvy.

Pojďme si vychutnat parádní gól Kamily Dubcové 🚀⚽😱

📺@sportCT pic.twitter.com/l9xRxUrLJO — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) December 5, 2023

„Pár takových branek už jsem dala ještě v Sassuolu. Ale teď je to pro mě po dlouhé době jeden z mála hezkých gólů. A také nejdůležitější,“ hlesla šikovná záložnice, jež kope od loňského léta za AC Milán.

Avšak poslední dobou spíš pobývá mezi náhradníky. Spravit chuť si přijíždí na reprezentační srazy. Tři zápasy, tři góly. Brzy pětadvacetiletá slečna se trefila proti Bosně (2:2), Bělorusku (1:0) i nyní se Slovinskem (4:0).

„V AC Milán mám složitější období, nehraju pravidelně, doufám, že se to zlepší. Proto jsem taky na repre přijela nažhavená, o to větší jsem měla chuť do hry. Máme teď v týmu skvělou atmosféru. I když nám hodně holek pořád chybí, dokázaly jsme je nahradit a týmovostí jsme urvaly postup.“

Kamila Dubcová v zápase proti Parmě.

Zatímco její sestra-dvojče Michaela, bývalá obránkyně, už se věnuje se trenéřině u juniorek AC Milán, Kamila věří, že má nejlepší fotbalová léta teprve před sebou.

Třeba v Lize A, v níž první dva týmy postupují přímo na Euro 2025 do Švýcarska a třetí do baráže. „Bude to jiný level, ale můžeme se poměřit se silnými týmy, což nás posune dál. V minulosti už jsme proti nejlepším hrály a víme, že jim dokážeme čelit. Nebudeme se jich bát.“ doufá Dubcová.

A koho by si přála do skupiny? Co takhle mistryně světa? „Zrovna Španělky nechci, s nimi je to spíš za trest, běháte hodně bez balonu. Docela nám sedlo Nizozemsko, navíc tam byla skvělá atmosféra. Anebo Itálie,“ zasní se.

Takže možná napřesrok: „Arrivederci!“