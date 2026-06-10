Na dálku ji ovládá operátor a nad hřištěm cestuje po tenkých lanech, která na první pohled postřehnete jen těžko.
Díky tomuto důmyslnému navádění může nezištně natáčet po celé ploše a při penaltových rozstřelech například vytváří skvělé záběry zpoza střelců.
Teď mohla být takzvaná spider kamera strůjcem neštěstí.
Na stadionu v Debrecínu se přátelský zápas na chvíli přerušil, než zničený stroj odklidili. Podle maďarských médií začala kamera ve vzduchu hořet, což přepálilo jedno z vodících lan a způsobilo její pád.
Podle svědků letěla skoro dvacet metrů, než se rozplácla kousek od maďarské technické zóny, přímo vedle jednoho ze stojících kameramanů.
Naštěstí se nikdo nezranil.
Ve 26. minutě si tak hráči dali jen neplánovanou pauzu na občerstvení. Domácí Maďaři nakonec zvítězili 3:1.