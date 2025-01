Nic mě netrápí. Žiju! Štibrányi, stříbrný z Chile, zvesela slaví pětaosmdesát

12:00

Zase udělal to, co obvykle, když ztratí někoho z dobrých kamarádů. Doma v komůrce vyzdobené fotbalovými relikviemi zapálil svíčku. Nalil štamprličku slivovice. A z přehrávače pustil tklivou skladbu Amazing Grace, tak, jak ji nazpíval italský tenor Andrea Bocelli. Naposledy se Jozef Štibrányi takhle loučil na konci listopadu s Josefem Jelínkem, parťákem ze stříbrného mistrovství světa v Chile: „Roky letí. Co naděláme, kamaráde?“