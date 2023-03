VZPOMÍNKA: Bál se jen létat. Vojta, vyhlášený fotbalový tvrďák i dobrák

Víc než šedesát let prožil v libeňském bytě, který mu zařídila Sparta za to, že jí dal v zimě 1959 přednost před Slavií.

To už byl dva roky ženatý s paní Annou, což byla láska na první pohled a na celý život.

Když mu milovaná manželka, o niž poslední roky nepřetržitě pečoval, loni na podzim odešla, přestal už bojovat i on.

Josef Vojta, vyhlášený fotbalový tvrďák, legendární sparťan, stříbrný medailista z olympiády z Tokia, ji přežil jen o pár měsíců. V pondělí zemřel, bylo mu sedmaosmdesát.

Poslední roky ho trápila skleróza, zapomínal, sem tam se mu pomotaly myšlenky. Ale od pohledu byste vůbec nepoznali, že ho něco podobného trápí.

Vojta byl pohodář, dobrák, vypravěč – to platilo dávno po osmdesátce stejně jako během kariéry. Ovšem jen mimo hřiště: jak vběhl na trávník, dobráctví šlo na devadesát minut stranou. Ne náhodou ho redaktoři z časopisu Kopaná zvolili nejtvrdším hráčem ligy a mezi fanoušky se vžil pojem „vojtovský zákrok“. Ne že by se snad snížil k záludnostem, ale protivníci ho rádi neměli, protože neuhýbal. Nikdy.

„Když pádí Vojta k míči, tak soupeř ví, že budou lítat jiskry, a rozhodčí už tiskne v čelistech píšťalku. Někdy pískne on, někdy obecenstvo, neboť někdy to Vojta opravdu přežene. Zejména když někdo ze soupeřů osolí někoho z Vojtových spoluhráčů. Pak je slyšet v hledišti syčivá výhrůžka – no počkej, až se přiblížíš k Vojtovi, on ti to vyúčtuje,“ popsal jeho styl Vítězslav Houška v knize Železná Sparta.

Josef Vojta na charitativním exhibičním utkání mezi Českem a Slovenskem.

„Pravda je, že nesnesu, když se někdo z našich kluků nechá okopávat,“ říkával Vojta. „To se někdy neovládnu a toho zlomyslníka přišlápnu. Ale neptejte se, jak mě to po zápase mrzí, jak toho lituju, jak si nadávám.“

Chlapík s tmavými ježatými vlasy byl na hřišti originál, jedinečně v sobě spojoval drsňáka a romantika. Pamětníci by nadšeně odvyprávěli, čím dokázal fanoušky pobláznit.

Pro lepší představu ještě jeden úryvek ze Železné Sparty: „Tuze rád hraje na odiv, na krásu, pro bariéry, pro potlesk. Ví totiž, nač lidé reagují. V sebelítější vřavě válečné si najde příležitost k několika úchvatným parádičkám. Umí všechno. Útočit, bránit, přihrávat, střílet, hru zrychlovat, zpomalovat, ostřit, zušlechťovat, kouskovat, dramatizovat, soupeře šachovat i matovat.“

Snad proto Vojta hrál tam, kam ho postavili. Nejčastěji v záloze, klidně i na hrotu nebo jako krajní bek, jednou byl v zápisu i coby náhradní brankář. Ve 351 zápasech za Spartu nasázel 77 gólů, v komůrce slávy na milované chatě v Nespekách ochraňoval výstřižkový archiv včetně památky na dva ligové tituly. Zato nejcennější trofej, stříbro z olympiády v roce 1964, mu ze sklepa pražského bytu vzala povodeň.

Na zahraničních zájezdech sbíral zážitky, ale taky si vypěstoval fobii z létání. V letadle se třepal, i když si dopřál povolenou štamprli na uklidnění. Na ligové zápasy na Slovensku ho kamarádi vozili autem, jindy sedl na vlak.

Když si začal připadat hloupě, že má proti parťákům privilegia, raději velkou kariéru ve třiatřiceti zabalil. Kopnout si chodil za libeňský Meteor, kam to měl přes ulici, pak ještě přes třicet let válel za sparťanskou starou gardu.

Pořád zostra, ale zároveň pro diváky. Tak, jak to uměl jen on.