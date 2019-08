Josef Kadraba zemřel. Vicemistrovi světa z Chile bylo 85 let

O jeho úmrtí informovala na sociálních sítích pražská Slavia, za kterou hrával v letech 1965 až 1967.

Ve věku 85 let dnes odešel do fotbalového nebe stříbrný medailista z MS v Chile 1962 Josef Kadraba. Člen Klubu ligových kanonýrů měl lví podíl na návratu @slaviaofficial do první ligy. V červenobílém dresu 1965-1967, 114 utkání, 92 gólů. Čest jeho památce! pic.twitter.com/Osr5XiMDLb