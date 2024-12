Jak svět přichází o Chilany. Už jsme zbyli jen tři, Jelene!

Pepíček jen zakroutil hlavou: „Ne, děkuju, jsi hodná.“

Na gauči povídal o životě, který tolik miloval. V sekretáři ukazoval relikvie, které si přivezl z fotbalových cest. Brazilský stadion Maracaná ve velikosti skořápky, diplomy, metály, sošky. Taky těžký kahan z příbramských dolů, kam sfáral s vicemistry světa. Pak ze stolečku sebral úzký papírek, do kterého si psal narozeniny spoluhráčů, aby zkontroloval, jestli nemá někomu brnknout a poblahopřát. „Jenže ti kluci mi odcházejí,“ povzdychl si v lednu 2021, kdy sám slavil osmdesátiny.

O víkendu Josef Jelínek zemřel, takže už zbývají jen tři poslední Čechoslováci, kteří málem vyhráli mistrovství světa 1962 v Chile: Jan Lála, Jozef Štibrányi a Václav Mašek.

Estadio Sausalito, Vina del Mar. Zleva Jozef Štibrányi, Jiří Hora ml., Josef Jelínek.

Jen bůh ví, jestli by ve finále úžasnou Brazílii porazili, kdyby rozhodčí Latyšev, ten sovětský lotr, zapískal jasnou penaltu po Jelínkově střele z halfvoleje. Mířila rovnou do sítě, obránce Djalma Santos však vymrštil ruku a balon beztrestně zastavil: „Byla to vražda, lumpárna.“

Čechoslováci mohli vyrovnat na 2:2, místo toho prohráli 1:3.

O téměř šedesát let později se Jelínek při vzpomínce zhoupl na gauči, popošel nad radiátor k oknu a odplivl si ze svého krčského paneláku. Pak s ironickým povzdechem pravil: „No jo, Latyšev. Styděl se po finále tak, že s námi ani neletěl do Evropy. Nebo mu v Brazílii udělali hezkou dovolenou.“

Do toho se už potřetí otevřely dveře: „Nepotřebuješ něco, Pepíčku?“

Josef Jelínek se dlouhé roky staral o manželku, kterou zablokovala Alzheimerova choroba. Zapomněla, jak se vaří. Nepoznávala známé tváře. Na pravnoučata se většinou jen usmívala. Netušila, kdo na návštěvu přišel a kdo odešel. Vzali se v listopadu 1961, čili ještě před Chile.

Cigaretka po snídani jí chutnala pořád stejně dobře. „Zato já přestal čudit, když mi doktoři zakázali nikotin po žaludečním záchvatu.“

Na levém křídle uměl divočit, sám Masopust ho měl pod křídly. Během stříbrného šampionátu patřil kurážný blonďáček k nejmladším, zahrál si pět ze šesti zápasů. Ale reprezentačních startů si nakonec připsal dohromady jen deset.

Spisovatel Ota Pavel si pro Jelínka nechal pár odstavců, když popisoval, jak Dukla kouzlila v New Yorku mezi mrakodrapy: „Jelínkův otec lajnoval hřiště, spravoval kopačky a pral dresy na hřišti Čafky Vinohrady. V době, kdy vlála na šňůrách trávově zelená trika a slunce je prohřívalo, hrával s ním na jeden dotyk a dával mu zároveň otcovské a trenérské rady: Hraj pravou!“

Taky se zmínil, že mu parťáci říkali Žolínek. „Fakt? Já byl přece vždycky Jelen, ne?“ zvedl Jelínek obočí.

S armádní Duklou vyhrál pět titulů, nicméně přísahal, že komunistům se nikdy neupsal: „Nejdřív by mě rodina vydědila a pak by mě táta, vyučený dlaždič, zastřelil.“

Historici by vám možná řekli, že na začátku šedesátých let běhalo po světových hřištích jediné lepší levé křídlo, a to Paco Gento, kouzelník z Realu Madrid, šestinásobný vítěz Poháru mistrů. Jenže Jelínek, který se učil na topenáře, příliš rychle vyčichl. Najednou zmizely tvrdé střely, milimetrové centry i kolmá hra. Dukla mu v šestadvaceti oznámila, že už se nehodí. I proto si do sekretáře postavil maketu větrného mlýnu, který mu připomínal štaci v nizozemském Deventeru.

„Já byl vždycky trochu kverulant, tvrdá palice, ale nikdy jsem kolem sebe nekopal tak, abych někomu ublížil.“ A tak se živil jako trávníkář, správce hřiště nebo kustod. Dlouhé roky chodil svojí paní dolů do obchodu pro čerstvé rohlíky ke snídani. „Pepíčku, kde jsi byl?“ zeptala se ho pokaždé, když vyšel zpátky do třetího patra a odemkl dveře.

Nejdřív zemřela paní a teď už ani Pepíček nepřijde.