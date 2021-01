12:00

Pomalu to bude šedesát let, co s Duklou vyhrál Americký pohár. Procházel se po New Yorku a mezi mrakodrapy se ho spisovatel Ota Pavel dychtivě vyptával, jak mu chutná fotbalový život. „Jako cukrkandl,“ řekl mu Josef Jelínek. Drobnému frajírkovi s krátkým sestřihem, rychlým krokem a výtečnou levačkou je právě 80 let.