S Löwem na věčné časy. Žádný reprezentační kouč není u týmu tak dlouho

Než převzal Stuttgart, vedl jen amatéry ze švýcarského FC Frauenfeld. Tenhle chlap že má zastavit rozjetou Slavii na cestě do semifinále poháru UEFA? Zastavil. A kdyby jen to! O dvaadvacet let později je z Joachima Löwa trenérská legenda. Na lavičce německého národního týmu, který večer doma prověří Česko, sedí už čtrnáct let. Pardon, vlastně šestnáct, protože od roku 2004 se zapojil jako asistent.