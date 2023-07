Z Otrokovic až na mistrovství světa. Jak Klimková začínala trénovat

Historicky první vítězství fotbalistek Nového Zélandu na mistrovství světa udělalo obrovskou radost i v místech, kde by to čekal jen málokdo. Třeba v 18 tisíc kilometrů vzdálených Otrokovicích! Proč právě tady? V už neexistujícím klubu DFC Compex, který v roce 2007 zanikl přechodem do 1. FC Slovácko, totiž začala kariéra trenérky Nového Zélandu Jitky Klimkové.