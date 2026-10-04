Zblízka viděl pohár pro mistry světa, pak jim dal gól. Bláznovství, říká hrdý Sláma

Jen on, stoper Štěpán Chaloupek a útočník Adam Hložek nastoupili proti Chorvatsku (1:2), Anglii (0:2) a ve Španělsku v základní sestavě.
Přitom sedmadvacetiletý levý obránce z Jablonce v původní nominaci vůbec nefiguroval. Dostal se do ní až dodatečně poté, co sraz opustil zraněný David Jurásek.
Po reprezentačním debutu proti Chorvatsku líčil, jak chtěl před pár lety s profesionální kariérou končit, jak byl z fotbalu unavený a chystal se na studie.
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A kdyby vám někdo před měsícem řekl, že dáte gól nejlepší reprezentaci světa, co byste mu odpověděl?
Že je blázen, protože už jsem ani nedoufal, že bych se tady mohl ukázat. O to víc si to teď užívám. Jsem hrdý, že můžu reprezentovat Českou republiku.
Při gólu jste skutečně střílel, nebo spíš nastřeloval míč před bránu?
Střílel. Měl jsem v hlavě jen jednu myšlenku. Když mi to Hložan (Adam Hložek) tak hezky připravil, chtěl jsem zakončovat.
Co se vám bezprostředně po gólu odehrávalo v hlavě?
Euforie. Ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si trochu vydechnu. Nevím, za jak dlouho to bude. Teď cítím obrovskou radost. Kluk z malé vesnice, z Mikulovic, který o tomhle vždycky snil, a teď se mu to splnilo.
Říkal jste, že už jste v závěru tahal nohy a gól padl z posledních zbytků sil. Jak náročný zápas to byl?
Ti hráči mají obrovskou kvalitu a nám obráncům nenechali ani chvíli na vydechnutí. Pořád obranu trhali, pořád chodili za nás. Mají výborně zvládnuté protipohyby. Když jsme chtěli něco vypíchnout nebo vystoupit, hned toho využili a šli za obranu. Párkrát tam také dostali balon, takže jsme situace hasili na poslední chvíli. Mají obrovskou kvalitu. Škoda, že neplatil náš gól na dva dva. Myslím, že potom to mohlo být ještě zajímavé.
Ono to i tak bylo. Co vám může dát osobní souboj s Laminem Yamalem?
Ani nevím, co k tomu říct, protože on je úplně někde jinde. Snažil jsem se na něj hrát co nejdůrazněji a nějak mu tu hru znechutit. Trošku špinavě, ale jinak to s ním nejde.
Přitom ani nebylo vidět, že byste na něj hrál nějak špinavě.
Tak o to líp.
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Oddechl jste si, když po poločase vystřídal?
Oddechl. Ale po prvním sprintu jsem zjistil, že za něj přišel asi ještě rychlejší hráč. Je to Španělsko, mají nabitý kádr. Jeden odejde, druhý přijde a v podstatě je tam stejná kvalita.
Dostal jste se během zápasu s Yamalem i do nějaké osobní interakce? Jak na vás působil?
Ne. Snažil jsem se soustředit primárně na sebe a na náš výkon. On někdy na hřišti vypadá, jako by ho to nebavilo. Občas tam měl nějaké průpovídky, ale snažil jsem se to neřešit. Soustředil jsem se jen na to, abych podal co nejlepší výkon.
Jaké pro vás je jít z české ligy do zápasu s vědomím, že proti vám bude hrát Alexander-Arnold, Saka nebo právě Yamal?
Nechci si to nějak připouštět. Říkám si, že jsou taky z masa a kostí jako my všichni ostatní. Určitě mají větší kvalitu než my, ale my proti tomu musíme hrát týmově, zarputile a s dobrou organizací. Myslím, že je to pod novým trenérem dobře nastavené a že jdeme správným směrem.
Jak vůbec vnímáte svoji současnou pozici v reprezentaci? Jste jedním z mála hráčů, kteří nastoupili ve všech třech zápasech v základní sestavě.
Abych pravdu řekl, vůbec to neřeším. Užívám si, že můžu hrát za národní tým. A jestli budu hrát minutu, devadesát minut, nebo budu na tribuně, budu hlavně rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se předvedl v dobrém světle. Musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali důvěru a dodatečně mě povolali. Snažím se jim ji co nejlépe splácet a zároveň pomáhat klukům.
Trenér Denia vás v jedné situaci po dlouhém balonu upozorňoval, abyste si míče víc vážili. Je pro vás těžké přepnout na kombinačnější způsob hry?
Chceme hrát po zemi, ale určitě nechceme, aby všechno bylo jen do nohy. Bavíme se také o tom, že máme dělat protipohyb a chodit za obranu. Před zápasem jsme si říkali, že to chceme hodně využívat. Španělé radši útočí, než brání, takže jsme chtěli jejich obranu také trhat. Tím jsme si pak mohli vytvořit prostor pro hru po zemi, třeba i přes Hložana. Myslím, že jedním ze záměrů bylo zahrát občas i delší balon, abychom nehráli stereotypně všechno jen do nohy.
Co pro vás znamenalo vidět Španěly s trofejí pro mistry světa?
Bavil jsem se o tom s klukama, když jsme tam stáli. Říkal jsem: Ty jo, ještě tady uvidíme pohár mistrů světa. Vyhráli zaslouženě, asi všichni viděli, že neměli konkurenci. Pro nás je obrovská škola hrát proti takovým soupeřům a je to skvělá prověrka, která nám pomůže proti slabším protivníkům. Snažíme se přenášet do zápasů to, co trénujeme. Není to dokonalé, ale věřím, že se ještě zlepšíme. Jde to správným směrem.