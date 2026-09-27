Bylo to překvapení, když se levý obránce z Jablonce objevil v základní sestavě. „Ani jsem tady neměl být,“ zmínil zranění Juráska s Rynešem.
Do původní nominace se nedostal, kouč Santi Denia ho povolal až dodatečně.
„Na sraz jsem přijel později, nebyl jsem na prvním tréninku, a najednou hraju. Příjemné překvapení,“ líčil.
|
Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry
Vskutku zajímavý příběh.
Byl hráčem olomouckého rezervy, když na podzim 2020 zamířil na hostování do Pardubic. Byl spíš náhradníkem, ligové starty sbíral po minutách, a když na podzim 2021 marodil se zády, chtěl to zabalit.
„Šel bych studovat, sice jsem přihlášku ještě nepodával, ale asi bych zůstal u sportu. Nic jiného jsem odmalička nedělal,“ říkal krátce před sobotní půlnocí v útrobách stadionu v Edenu.
Na sobě reprezentační soupravu s českým znakem a plný dojmů z velké premiéry. „Teď tady stojím, ale před pár lety jsme přemýšlel, že se vydám jinou cestou. Ale blízcí mi to rozmluvili.“
Vrátil se do Olomouce, hrál druhou ligu za béčko a postupně se dostal do kádru áčku a do nejvyšší soutěže.
|
Španělé v Lize národů přemohli Anglii, Lucembursko nečekaně skolilo Bulhary
„Olomouci jsem za všechno vděčný. Ale poslední rok a půl jsem cítil, že bych potřeboval změnu,“ podotkl. V létě odešel do Jablonce. „Jsem tam spokojený.“ A když tým i se Slámou úspěšně prošel předkoly do Konferenční ligy, sedmadvacetiletý bek zaujal španělského trenéra Deniu, nového stavitele národního mužstva.
A jakmile vypadli konkurenti, dostalo se na něj. A rovnou do základu. „Chtěl jsem se chytit jednoduchou přihrávkou. Cítil jsem se dobře, snažil jsem se klukům pomoct, snad se to aspoň trochu povedlo. Porážka mě mrzí.“
Navíc před vítězným gólem soupeře neuhlídal hlavičkujícího Pašaliče.
„Z naší pravé strany letěl centr a moje první myšlenka byla, že míč hlavou protečuju za sebe. Jenže než se to ke mně dostalo, tak mě útočník přeskočil. Bohužel,“ litoval.
|
Sestava na poslední chvíli? Nezvyk, který pomohl, řekl Horníček. Byl pyšný na tým
Útoční hráči v takových pozicích mají výhodu, protože jsou rozběhlí. „Ale my jsme tam od toho, abychom ty góly nedostávali. Dali nám dva, škoda. I když jsme prohráli, tak ve druhém poločase náš výkon snad byl slušný. Máme na čem stavět.“
Už v úterý národní mužstvo narazí na Anglii. „Ještě větší kvalita a síla než Chorvaté,“ uvědomuje si Sláma.