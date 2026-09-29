Sláma v datech: Technik, ne atlet. Čím může být nováček pro Deniu zajímavý?

Pokud se zadíváte na ligové statistiky, v intenzitě a ve vysokých rychlostech se Sláma drží spíš ve spodku. To však neplatí o jeho levačce.
Tou dokáže jablonecký bek z vlastní pozice obehrávat soupeřovy řady, a to jak při rozehrávce zezadu, tak i později v útočné fázi. V počtu soupeřů, které svou přihrávkou dostane za míč (musejí se vrátit zpět do pozic), patří dlouhodobě ke špičce české ligy.
Ještě v Olomouci, kde hrál do léta, byl v předminulé sezoně v rámci týče této statistiky dokonce první, v dalším ročníku druhý a stejné místo drží i po odehraných devíti kolech v Jablonci (27,2 překonaných protihráčů na 90 minut).
Tři sezony po sobě tak prokazuje stabilní výkony.
Což ukázal i při reprezentačním debutu proti Chorvatsku (1:2). Z pozice levého beka rozehrával převážně krátce podél lajny na půlce hřiště a jednou poslal dlouhý míč po křídle přes půlku. Přihrávkami překonal víc protihráčů než v pěti ze šesti ligových zápasů za Jablonec (33,4), přičemž většina jeho přihrávek našla spoluhráče (23 z 29).
Má to ale i svou odvrácenou stranu. Pod tlakem soupeře už tak jistý není: v takových situacích končí přihrávky na nohou spoluhráčů méně často, než by odpovídalo jejich statistické obtížnosti (o 2,7 procentního bodu), v čemž se proti minulé sezoně zhoršil.
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Je to fyzicky zdatný bek, nikoli však atlet. Fyzicky patřil v minulé sezoně objemem běhu ve vysoké intenzitě i sprintů ke spodku ligy. Což může být proti Anglii slabina.
Ostrovany zdobí poměrně intenzivní presink a každou ztrátu tvrdě trestají. Důležité je však zdůraznit, že se nejedná o drastický propad. I pod tlakem Sláma míč dál posouvá efektivně dopředu a obchází s ním soupeřovy řady, což je přesně to, co trenér Denia ocení, protože chce na rozehrávce stavět víc než jeho předchůdci.
Záleží jen na tom, zda Slámovy přihrávky vynahradí to, co nenaběhá.