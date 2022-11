Z VOLEJE: Kéž by ti ta ruka upadla! Chytrý o životní pouti i MS bez Česka

V Pobřeží slonoviny zaujatě pozoroval pouliční nespoutané mače plné živelnosti a talentu. Občas mu v hlavě probleskly útržky na špičkové evropské akademie Chelsea, Arsenalu nebo Ajaxu. V plánu má také stáž ve španělském Villarrealu, ale tuší, že na starém kontinentě už moc převratných novinek neobjeví.

Z voleje podcast iDNES.cz

Zato Afrika nabízí nevybroušené diamanty, návrat ke kořenům hry. Chytrého pohltilo, jak se hráči bez taktických pokynů trenéra umí rozhodovat přirozeně sami, jak volí správná i neotřelá řešení a nebojí se zodpovědnosti. „Nečekali pomoc od nikoho, brali to na sebe. Někdy moc říkání a ochraňování není úplně dobře. Ideální je najít mix mezi svobodou a radou, abychom nedělali z hráčů jen roboty, ale aby sami uměli číst hru a rozhodovat se.“

Fotbal je pro ně cesta k lepší budoucnosti. Podobně jako pro Chytrého, když se rozhodoval, jaký sport si vybere. Narodil se bez pravé ruky. „A fotbal se hraje nohama, takže ideální sport, kde jsem necítil žádný hendikep,“ povídá v podcastu Z voleje sympatický padesátník.

A tak v rodné obci Zborovice začal za dohledu táty, svého prvního trenéra, nahánět kopačák, ale jak už to fotbal umí, pomohl mnohem víc. „Začlenil mě do života, měl jsem smysluplnou náplň. Díky fotbalu jsem jako kluk rychle zapadl do zdravého kolektivu, navázalo na to kamarádství.“

Ve školce Jirku obdivovali, že si píchne špendlík do ruky a nebolí ho to. „Nikdy jsem to nebral negativně, spíš jsme si z toho dělali srandu,“ vykládá a přidá historku, jak s kamarády lezli po stromech na třešně, a když paní po něm zakřičela „Kéž by ti ruka upadla!“, sundal si protézu a hodil ji na zem.

To jste měli vidět výraz té paní, když se jí přání splnilo na počkání. Ani rodiče Jirku nelitovali, vyžadovali po něm všechno normálně. Akorát chtěli, aby se koupal s plavací vestou, ale jejich chlapec se naučil plavat bez ní.

Do speciální školy? Neexistuje!

Bez pravé ruky hrál i hokej, o dovádění v korunách stromů už byla řeč. „O nic jsem nepřišel, takhle jsem se narodil, to je výhoda,“ říká.

Jinakost si neuvědomoval ani ve škole, i když za totality byly tendence hendikepované děti posílat do speciálních škol, což však rodiče před komisí rázně zamítli: „Neexistuje!“

Zatímco děti mívají mindráky z velkých uší, nosu, špeku, zkrátka z odlišností a drsné rýpance se jim vryjí hluboko do duše, Jiřík byl silná osobnost. Jen puberty, dospívání a prvních zážitků s dívkami se obával: „Jak mě přijmou holky?“

Znejistil. Pak se seznámil se svoji ženou. „A jsme spolu třicet let.“

Chytrý si užívá rodinného života protkaného milovaným fotbalem. Jeho paní, když viděla, jak se na ulici v létě po manželovi otáčejí zvídavé pohledy, objevila speciální návleky na protézu připomínající tetování. „Netahá to oči,“ vykládá Chytrý a v olomouckém Divadle na cucky ochotně vyhrnuje rukáv od svetru a ukazuje kérku, kterou může pravidelně měnit. „Hráči mi to závidí. Nesmíš se bát jehly, říkám jim. Každý den můžu mít novou kérku, tak je tím někdy dráždím,“ usměje se.

Jiří Chytrý v podcastu Z voleje ukazuje svou protézu.

S hráčskou kariérou musel skončit v sedmadvaceti kvůli dysbalanci a častým svalovým zraněním. Nejvýš to dotáhl do třetí ligy v Kroměříži. „Fotbal jsem chtěl dělat pořádně. Začal jsem trénovat.“

Pěkně odspodu. Vypracoval se až na šéftrenéra mládeže Slovácka či Zlína. Vedl také juniorky Ostravy nebo Liberce, kde začal spolupracovat s Jaroslavem Šilhavým. Po jeho boku dovedl Slavii k titulu a od roku 2018 jsou spolu také v české reprezentaci. S nadsázkou sobě vlastní říká, že je Šilhavého pravá ruka.

Ve výchově fotbalistů v Čechách razí filozofii, která se mu vybavila také při pozorování nadšených bosých chlapců v Abidžanu: „Trenérům mládeže bych doporučil: Chovejte se ke každému hráči, jako by měl hrát za Barcelonu, a nesuďte v mládežnických kategoriích předčasně, nač ten hráč má. Fotbal si sám vybere. Život mě naučil, že poměrně dost kluků, kterým i třeba v šestnácti řekli, že z nich nic nebude, je v nároďáku.“

A je tam i Chytrý, i když by to nejspíš nejen paní, co jej načapala na třešních, nečekala.

Někdy moc říkání a ochraňování není úplně dobře. Nejen ve fotbale.

Asistent trenéra fotbalové reprezentace mluvil v podcastu také o limitech ve výchově hráčů, bouřlivých debatách s kolegou Šilhavým, nejistotě po další neúčasti na mistrovství světa, složitých nominacích nebo lobby agentů.