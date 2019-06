Argentinci, proberte se! Vždyť by nás porazila i Tonga, hřímá Maradona

„Vždyť by nás porazila i Tonga,“ rýpl si do výkonu národního týmu z prvního zápasu na turnaji. Argentina ho s Kolumbií prohrála 0:2 a po úvodním kole je ve skupině poslední.

„Tahle země má snad nějakou prestiž!“ pokračoval Maradona a zpochybnil přístup, nasazení, odhodlání fotbalistů bojovat za reprezentační dres. „Co pro vás to triko znamená?“ ptal se na nahrávce, kterou zaslal argentinské televizní stanici TyC Sports.

Maradona, který dříve národní mužstvo krátce trénoval mezi roky 2008 až 2010, je jeho častým kritikem.

Není to tak dávno, co vyjádřil své znepokojení nad volbou Lionela Scaloniho reprezentačním trenérem. Vadí mu, že Argentina už šestadvacet let čeká na trofej z Copa América, nelíbí se mu, že mistrovství světa naposledy vyhrál tým, který v roce 1986 sám vedl jako kapitán.

Třeba jeho slova na Argentinu zapůsobí a Messi a spol. se konečně dočkají zlatých medailí. Druhý zápas hrají v noci ze středy na čtvrtek (ve 2.30 ráno) s Paraguayí.