Ježek Cup na Zlínsku: dorazí USA i Mexiko. České mladíky čeká první ostrý test

Od středy do neděle se ve Zlínském kraji představí třeba i mládežnické reprezentace Mexika nebo sousedního Slovenska.

Ježek Cup už poosmadvacáté Turnaj Václava Ježka se hrál poprvé v roce 1994. V průběhu historie se ho účastnila celá řada zajímavých týmů z celého světa. Vedle českého národního týmu je pravidelným účastníkem Slovensko nebo Německo, v průběhu let se ale turnaje účastnily například i týmy Japonska, Španělska, Francie, Švédska, Chorvatska a mnoho dalších. Historicky nejúspěšnějším týmem turnaje jsou domácí Češi, kteří se z vítězství radovali celkem sedmkrát. Pětkrát triumfovala Ukrajina a po třech vítězstvích mají týmy USA a Německa. Právě fotbalisté Německa byli vůbec prvním vítězem turnaje v roce 1994 a zároveň ovládli také poslední ročník, který se však vzhledem k tehdejší covidové situaci hrál v roce 2021 na jihu Čech v omezeném složení čtyř týmů. O rok dřív byl turnaj kvůli pandemii zrušen úplně.

„Během let jsem jako divák zažil celou řadu ročníků turnaje a vždy byla k vidění velká kvalita,“ tvrdí Holoubek, který povede české fotbalisty. V nominaci má i dva krajánky - Matouše Krulicha z Turína a Daniela Karstena z Herthy Berlín, zbytek týmu tvoří hráči ze Sparty, Slavie, Plzně, Ostravy, Olomouce nebo Pardubic.

„Měli jsme možnost hráče lépe poznat na nedávném soustředění v Břízkách. Chtěli jsme si kluky trochu oťuknout, abychom o nich před turnajem měli větší přehled. Čekají nás tři těžké zápasy, které chceme zvládnout co nejlépe,“ doplnil český kouč.

Domácí kromě Německa a USA potkají ještě Finsko, duely o umístění se však na rozdíl od předchozích let neuskuteční.

Fotbalová asociace coby pořadatel totiž pro osmadvacátý ročník schválila řadu změn: každý tým odehraje tři utkání a o konečném umístění následně rozhodne bodový zisk ve společné šestičlenné skupině. Nový je i termín turnaje, který se v minulosti konal na konci letních prázdnin.

„Vůbec nemám problém s tím, že se letošní ročník nebude hrát klasickým turnajovým systémem, kde na konci musí být zápasy o umístění. Podobné turnaje především v závěru nenabízejí takovou podívanou, jakou by si zasloužily. Týmy jsou po náročném programu ve finálových zápasech často unavené a sportovně to pak není úplný vrchol jejich snažení,“ myslí si Holoubek.

Jeho mužstvo je na startu dvouletého cyklu a vrcholem by měl být postup na mistrovství Evropy do 19 let, které se koná na jaře 2024 v Severním Irsku.

„Ježek Cup bude pro náš tým první těžkou prověrkou,“ uvědomuje si Holoubek. „Zápasy, které nás čekají, ukážou, jak na tom ve skutečnosti jsme.“