Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Už si pomalu zvykal na klidnější rytmus. Zašel si zaběhat, projel se na kole nebo s manželkou vyrazil na výlet. Konečně měl čas sednout si na jedno do oblíbené kladenské hospůdky. Taky zařídit všechno, co dřív při smršti pracovních povinností neměl šanci stihnout. Ve čtyřiasedmdesáti mohl na dva měsíce vydechnout, ale Miroslav Koubek si zvykal těžce: „Někdy je toho klidu trochu moc.“ Teď to vypadá, že brzy na fotbalový kolotoč naskočí znovu. A že to může být dokonce životní jízda.
Dvaačtyřicet let potom, co jako začínající kouč dostal na povel třetiligový klub s dlouhatánským názvem Poldi Spojené ocelárny národní podnik Kladno, všechno míří k tomu, že právě on dostane do rukou fotbalovou reprezentaci.

S jasnou vidinou provést tým přes březnovou dvoukolovou baráž na mistrovství světa. Ve chvíli, kdy už není žádný čas testovat a je zapotřebí okamžitě splnit úkol.

Koubek může být v současné situaci nakonec tou nejlepší volbou. Až leckoho napadne, proč po něm vlastně asociace nesáhla hned v říjnu, kdy zjistila, že na vysněnou zahraniční variantu nejspíš nebude mít dostatek financí.

Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Byl volný a třeba i ke krátkodobému úvazku u reprezentace by se jistě nenechal dlouze přesvědčovat. Prostředí navíc perfektně zná, nezmatkuje, má nadhled, zkušenosti, erudici. A taky pořád dost energie i kuráže, aby vzal možná poslední misi kariéry skutečně poctivě a se vším všudy.

Jistě, nikdy nebude trenér-kamarád a není tajemství, že hráči mají jiné oblíbence. Ale právě přímý a rázný přístup teď možná národní tým potřebuje víc než cokoli jiného. „Naštve mě, když nevidím stoprocentní nasazení, pracovitost a odevzdání se pro kolektiv,“ zdůrazňoval Koubek během kariéry. „Jsem možná autoritativní trenér, ale ne diktátor, který by dusil názory druhých.“

Takže?

Nadešel čas posledního tance pro trenérského náčelníka?

Advocaat, Rehhagel a Koubek?

Pokud v Česku někdo kromě slávisty Jindřicha Trpišovského umí připravit tým na zásadní zápasy a vyčíhnout slabiny soupeře, je to Koubek. Kdyby zůstal zakopaný v dávné minulosti a nepřijal za své soudobé moderní metody, nemohl by ve svém věku držet krok i s o dvě generace mladšími trenéry.

Nepodcení jediný detail. Klidně do noci leží v datových analýzách a pak vám osobitou dikcí, kterou rád proloží cizím výrazem, vysvětlí své záměry a kroky.

Proč Tykač nepustil Trpišovského? Neumím si představit, že by ve Slavii nebyl, řekl

Když mu v létě s Plzní unikl postup do dalšího kola kvalifikace Ligy mistrů, byl smutný, že se mu sen o účasti v milionářské soutěži už nevyplní. Ale to ještě netušil, že se před ním za pár měsíců rozprostře jiná fotbalová výzva.

World Cup. Fußball-Weltmeisterschaft. Mundial. Mistrovství světa.

Turnaj, který hltá celá planeta, napříště v grandiózním americkém podání.

Pokud by se na něj Koubek s českým týmem podíval, stal by se jedním z nejstarších trenérů, kterému se to kdy podařilo. Rekord drží německý pedant Otto Rehhagel, jenž v roce 2010 v Jihoafrické republice vedl Řecko v necelých dvaasedmdesáti. V Americe by ho měl předčit minimálně nizozemský generál Dick Advocaat, který v osmasedmdesáti protáhl na MS maličké Curacao. A do evropské baráže navíc vstoupí ještě jeden starší kouč: Mircea Lucescu, Rumunsko, osmdesát let!

Nespokojený plzeňský trenér Miroslav Koubek

Ti všichni jsou v kurzu desítky let, zatímco Koubkovo renomé stoupalo pozvolna. Možná i proto, že jako bývalý gólman musel v trenérské branži často odrážet předsudky.

Vždyť do ligy poprvé nakoukl až po padesátce a první velké úspěchy zažil jako šedesátník. Ještě než před deseti lety oslavil svůj jediný titul s Plzní, který mu připomíná tetovačka na předloktí, o niž se vsadil s hráči, zavála ho trenérská práce třeba až do Číny. Mazákovi Jozefu Jarabinskému pomáhal u týmu Tchien-ťin Teda: „Zajímavá zkušenost, i když krátká. Skončili jsme v polovině sezony, protože jsme se neshodli s novým klubovým manažerem. Snažil se rozhodovat o všem a diktoval nám, kdo by měl hrát a kdo ne. Přitom neměl o fotbale ánung.“

Zemanovi v patách

Nikdy neměl problém říkat věci napřímo a nebál se ani rázných kroků, což dokazuje i historka o konci jeho aktivní kariéry. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let Koubek chytal ve Spartě: „V létě 1981 jsem si na soustředění zlomil kotník. Ještě v dresu mě z Písku vezli žigulíkem na operaci na Bulovku. Rok jsem marodil, noha byla pořád jako chromá. A když se pak další léto objevili v klubu čtyři noví gólmani, deprimovalo mě to.“

Co bylo dál?

„Po roce další soustředění. Jednou večer jsme šli tajně na pivo, zatímco kluci si dali dvě tři, tak já to s místními protáhl. Tu noc jsem pochopil, že už nemám sílu bojovat. Nemohl jsem se odrazit, výkonnost byla tragická. Potajmu jsem si pak sbalil a odjel domů. Razantní tečka, konec.“

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Koubek si mezitím vyjednal tříměsíční studijní volno, dokončil školu a vrhnul se na trénování. Později se učil například od Giovanniho Trapattoniho, za kterým dojížděl do Bayernu, a také od českého mistra Zdeňka Zemana. „Dva týdny s ním mi daly víc než tři roky studia na fakultě,“ ohlížel se. Když v šestadevadesátém přivezl slavné Lazio na kemp do Františkových Lázní, Koubek mu byl v patách, a tak zblízka sledoval, jak si v novém týmu po přestupu zvyká Pavel Nedvěd.

Co by asi hvězda reprezentace řekla na to, že tehdejšímu trenérskému stážistovi jednou svěří národní tým v boji o mistrovství světa? „Pro náš fotbal věčná škoda, že Zeman nikdy šanci u reprezentace nedostal,“ povídal Koubek před patnácti lety.

Teď ji velmi pravděpodobně dostane on sám.

