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Jednadvacítka prohrála v Portugalsku. O baráž o Euro ale stejně nepřijde

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  20:25aktualizováno  21:00

Lukáš Mašek si střeží míč před portugalským stoperem Oliveirou. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0:2 v Portugalsku. Skóre otevřel v 28. minutě Daniel Banjaqui, po změně stran přidal další gól Afonso Moreira.

Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem sedmi bodů. Češi měli už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži.

Svěřenci trenéra Michala Bílka se dozvědí soupeře pro klíčový dvojzápas po pátečním losu. Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti kvalifikačních skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic čeká baráž, která se odehraje mezi 9. a 17. listopadem.

Češi si zajistili baráž před týdnem výhrou 1:0 nad Bulharskem, oproti poslednímu zápasu tak udělal Bílek hned osm změn v základní sestavě. „Chtěli jsme rozložit síly a vidět hráče, kteří neměli takové vytížení. Všichni to skvěle odpracovali, ale na straně Portugalska byla vidět obrovská kvalita. Domácí ukázali, že budou jedním z největších favoritů mistrovství Evropy,“ uvedl kouč.

Debut si odbyli tři hráči včetně brankáře Dvořáka, který si po čtvrthodině připsal první těžký zákrok proti Forbsovi. Gólman lotyšské Jelgavy pochytal v utkání celkem čtyři střely.

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Portugalci dominovali a skóre otevřeli v 28. minutě, kdy Banjaquiho střelu po individuální akci Hunal tečoval mimo Dvořákův dosah. „Bylo to smolné, všichni udělali všechno dobře. Blokovali jsme střelu, nebyla tam z naší strany žádná chyba. Prostě smůla,“ řekl Dvořák.

Český tým zahrozil až v závěru prvního poločasu, Boledovič po Lissahově centru zblízka trestuhodně přestřelil.

Ani po přestávce se obraz hry nezměnil a favorit udeřil podruhé. V 55. minutě po signálu z přímého kopu se prosadil ve vápně Moreira. Domácí s přehledem kontrolovali náskok a nic na tom nezměnila ani 79. minuta a Pechova střela z úhlu, kterou vytěsnil brankář Ferreira.

Portugalci zakončili kvalifikaci devátým čistým kontem. Body ztratili jen za remízu 0:0 v Česku a porážku 1:2 v Bulharsku. „Splnili jsme cíl, to znamená postup do baráže. Teď máme měsíc na to, abychom se dobře připravili na dvě barážová utkání,“ dodal Bílek.

Kvalifikace ME U21
Skupina B 6. 10. 2026 18:30
Portugalsko Portugalsko : Česko Česko 2:0 (1:0)
Góly:
28. Banjaqui
55. Moreira
Góly:
Sestavy:
Ferreira – Banjaqui, Tiago Gabriel (C), Oliveira, Rêgo – Forbs, Essugo, De Amorim, Moreira A. – Mora, Varela
Sestavy:
Dvořák – Lissah, Konečný, Hunal, Míček – Lexa, Pech, Bužek, Boledovič – Vojta (C), Slončík T.
Náhradníci:
Carvalho – Brás, Quenda, Nel, Travassos, Moreira G., Mesloub, Gonçalves, Sousa
Náhradníci:
Hrubý – Slončík Š., Mikulenka, Vachoušek, Šín, Sochůrek, Labík, Škrkoň, Jelínek
Žluté karty:
7. Moreira
Žluté karty:
54. Lissah

Rozhodčí: Ladebäck – Yng, Robertsson (SWE)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Anglie vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Anglie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 14.00
  • 50.00
Chorvatsko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Chorvatsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.30
  • 3.60
  • 2.10
Estonsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Estonsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.00
  • 3.00
  • 1.90
Lucembursko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Lucembursko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 20.00
  • 9.00
  • 1.09
Moldavsko vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Moldavsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 20.00
  • 7.00
  • 1.15
Bělorusko vs. FinskoFotbal - Skupina 1 - 6. 10. 2026:Bělorusko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
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