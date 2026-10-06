Jednadvacítka prohrála v Portugalsku. O baráž o Euro ale stejně nepřijde

Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem sedmi bodů. Češi měli už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži.
Svěřenci trenéra Michala Bílka se dozvědí soupeře pro klíčový dvojzápas po pátečním losu. Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti kvalifikačních skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic čeká baráž, která se odehraje mezi 9. a 17. listopadem.
Češi si zajistili baráž před týdnem výhrou 1:0 nad Bulharskem, oproti poslednímu zápasu tak udělal Bílek hned osm změn v základní sestavě. „Chtěli jsme rozložit síly a vidět hráče, kteří neměli takové vytížení. Všichni to skvěle odpracovali, ale na straně Portugalska byla vidět obrovská kvalita. Domácí ukázali, že budou jedním z největších favoritů mistrovství Evropy,“ uvedl kouč.
Debut si odbyli tři hráči včetně brankáře Dvořáka, který si po čtvrthodině připsal první těžký zákrok proti Forbsovi. Gólman lotyšské Jelgavy pochytal v utkání celkem čtyři střely.
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Portugalci dominovali a skóre otevřeli v 28. minutě, kdy Banjaquiho střelu po individuální akci Hunal tečoval mimo Dvořákův dosah. „Bylo to smolné, všichni udělali všechno dobře. Blokovali jsme střelu, nebyla tam z naší strany žádná chyba. Prostě smůla,“ řekl Dvořák.
Český tým zahrozil až v závěru prvního poločasu, Boledovič po Lissahově centru zblízka trestuhodně přestřelil.
Ani po přestávce se obraz hry nezměnil a favorit udeřil podruhé. V 55. minutě po signálu z přímého kopu se prosadil ve vápně Moreira. Domácí s přehledem kontrolovali náskok a nic na tom nezměnila ani 79. minuta a Pechova střela z úhlu, kterou vytěsnil brankář Ferreira.
Portugalci zakončili kvalifikaci devátým čistým kontem. Body ztratili jen za remízu 0:0 v Česku a porážku 1:2 v Bulharsku. „Splnili jsme cíl, to znamená postup do baráže. Teď máme měsíc na to, abychom se dobře připravili na dvě barážová utkání,“ dodal Bílek.
28. Banjaqui
55. Moreira
Ferreira – Banjaqui, Tiago Gabriel (C), Oliveira, Rêgo – Forbs, Essugo, De Amorim, Moreira A. – Mora, Varela
Dvořák – Lissah, Konečný, Hunal, Míček – Lexa, Pech, Bužek, Boledovič – Vojta (C), Slončík T.
Carvalho – Brás, Quenda, Nel, Travassos, Moreira G., Mesloub, Gonçalves, Sousa
Hrubý – Slončík Š., Mikulenka, Vachoušek, Šín, Sochůrek, Labík, Škrkoň, Jelínek
7. Moreira
54. Lissah
Rozhodčí: Ladebäck – Yng, Robertsson (SWE)