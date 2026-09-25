Pokud by večer Bulhaři zvítězili nad lídrem tabulky Portugalskem, přiblížili by se českým mladíkům na rozdíl bodu. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou.
V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Připravujeme podrobnosti...
45. Əhmədov
38. Lissah
Məmmədzadə – Cəbrayılzadə (90. Dünyamalıyev), Rüstəmov, Məmmədov, Əhmədov – Əhmədzadə, Süleymanlı /C/, Muradlı (77. Rəşidov) – İsmayılov (67. Təhməzli), Axundzadə (77. Əliyev), Salyanski (67. Mezzotero)
Koutný – Lissah, Ševínský, Konečný – Jelínek, Šín /C/ (80. Pech), Bužek (87. Mikulenka), Sochůrek (69. Kačor), Labík – Škrkoň, Mašek (69. Vojta)
Həşimov – Əyubov, Şirəliyev, Camara
Dvořák – Hunal, Míček, Lexa, Boledovič
12. Məmmədov, 54. Süleymanlı, 73. Mezzotero, 74. Əhmədzadə, 88. Təhməzli
Rozhodčí: O ́Dowd – Keegan, O ́Brien (IRL)
Počet diváků: 160