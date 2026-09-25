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Jednadvacítka nečekaně ztratila v Ázerbájdžánu. Komplikace v boji o ME?

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Aktualizujeme   17:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Ázerbájdžánem 1:1. Výběr trenéra Michala Bílka poslal do vedení Filip Lissah, ještě v prvním poločase odpověděl Ešgin Ahmadov. Češi první vzájemný zápas v kvalifikaci doma ovládli jasně 5:0, pátečním nečekaným výsledkem si mohou zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B.

Pokud by večer Bulhaři zvítězili nad lídrem tabulky Portugalskem, přiblížili by se českým mladíkům na rozdíl bodu. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou.

V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Připravujeme podrobnosti...

Kvalifikace ME U21
Skupina B 25. 9. 2026 15:45
Ázerbájdžán Ázerbájdžán : Česko Česko 1:1 (1:1)
Góly:
45. Əhmədov
Góly:
38. Lissah
Sestavy:
Məmmədzadə – Cəbrayılzadə (90. Dünyamalıyev), Rüstəmov, Məmmədov, Əhmədov – Əhmədzadə, Süleymanlı /C/, Muradlı (77. Rəşidov) – İsmayılov (67. Təhməzli), Axundzadə (77. Əliyev), Salyanski (67. Mezzotero)
Sestavy:
Koutný – Lissah, Ševínský, Konečný – Jelínek, Šín /C/ (80. Pech), Bužek (87. Mikulenka), Sochůrek (69. Kačor), Labík – Škrkoň, Mašek (69. Vojta)
Náhradníci:
Həşimov – Əyubov, Şirəliyev, Camara
Náhradníci:
Dvořák – Hunal, Míček, Lexa, Boledovič
Žluté karty:
12. Məmmədov, 54. Süleymanlı, 73. Mezzotero, 74. Əhmədzadə, 88. Təhməzli
Žluté karty:

Rozhodčí: O ́Dowd – Keegan, O ́Brien (IRL)

Počet diváků: 160

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Písek vs. Příbram BFotbal - 8. kolo - 25. 9. 2026:Písek vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.46
  • 4.40
  • 6.00
Gruzie vs. Sev. IrskoFotbal - Skupina 2 - 25. 9. 2026:Gruzie vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 2.90
  • 4.40
Arménie vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 25. 9. 2026:Arménie vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 3.30
  • 6.00
Slovensko vs. IrskoFotbal - - 25. 9. 2026:Slovensko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 3.60
  • 1.80
Turecko vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 25. 9. 2026:Turecko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 8.05
  • 5.79
  • 1.33
Itálie vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 25. 9. 2026:Itálie vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
25. 9. 20:45
  • 2.19
  • 3.71
  • 3.14
Program a výsledky
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Jednadvacítka nečekaně ztratila v Ázerbájdžánu. Komplikace v boji o ME?

Aktualizujeme
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