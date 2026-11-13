Jedenadvacítka se přiblížila postupu na Euro, v Turecku rozhodl Kačorův gól

Češi usilují o čtvrtou účast na Euru po sobě a šestou z posledních sedmi šampionátů. Baráž hrají již podesáté, což je rekord. Z předchozích devíti pokusů šestkrát postoupili, povedlo se jim to i při minulé účasti v play off předloni proti Belgii.
Turci se na ME do 21 let dosud představili pouze jednou, a to v roce 2000. Turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.
„Je to ubojované vítězství, jsme za něj moc rádi. Výsledek je pro nás strašně důležitý, vůbec to nebylo jednoduché. Turci hráli jednoduchý fotbal, hodně dlouhých přihrávek za nás, ale poradili jsme si s tím dobře. Odpracovali jsme to výborně. Samozřejmě tam byla spousta ztrát, ale to k takovému důležitému utkání patří,“ řekl trenér Česka Michal Bílek v rozhovoru s ČT sport.
První větší šanci si připsali domácí až po více než půlhodině hry. Habesoglu se zbavil Lissaha, z úhlu ještě nezakončil, ale Ilkhan z otočky ano a záložník Bužek vykopl míč z brankové čáry. V závěru úvodního dějství vypálil z dálky kapitán Ilkhan, gólman Koutný však tým podržel.
Po necelé minutě druhé půle se v obrovské příležitosti po Maškově přihrávce ocitl Škrkoň, jenže ve vápně zasáhl pouze brankáře Ertase. Ten se vyznamenal o chvíli později po Bužkově ráně zpoza šestnáctky.
Vynikající nástup českých mladíků do druhého poločasu zpečetil Kačor, jenž v 48. minutě po rohovém kopu prostřelil Ertase a obstaral jedinou branku zápasu. V Turecku se dvacetiletý záložník střelecky prosadil i před necelým měsícem v dresu Slavie, jíž pomohl k remíze 2:2 na hřišti Fenerbahce Istanbul v utkání Ligy mistrů.
Vzápětí mohl zvýšit Labík, tureckého gólmana však u tyče zastoupil stoper Akcicek, který balon odkopl do bezpečí. V 73. minutě vystřelil Ilkhan, ale Koutný díky spoluhráčům nemusel zasáhnout. Domácí si ještě vytvořili sérii čtyř po sobě jdoucích rohů, z nichž ale nic nevytěžili. Česká jednadvacítka zdolala Turky teprve podruhé z devíti vzájemných zápasů.
„Měli jsme několik brankových příležitostí. Škoda, že jsme nezvýšili na 2:0, ale i tak odjíždíme spokojení, i když víme, že je to jen poločas. Vůbec nic to neznamená. Udělali jsme důležitý krok k tomu, aby se nám cíl povedl. Utkání doma bude opět stejně těžké,“ prohlásil Bílek.
48. Kačor
Ertaş – Karapo, Güreler, Akçiçek, Ofli (66. Özcan) – Çelik (66. Acar), Gezek, Vural (86. Çolak) – Usluoğlu (86. Kalaycı), Habeşoğlu, İlkhan (C).
Koutný – Lissah (60. Š. Slončík), Konečný, Míček, Labík – Jelínek, Bužek, Kačor (81. Planka) – Šín (C) (69. Pech), Škrkoň (81. Mikulenka), Mašek (81. T. Slončík).
Matışlı – Özcan, Demir, Konak, Ortakaya, Boz, Kalaycı, Çolak, Acar.
Dvořák – Š. Slončík, Žitný, Mikulenka, Boledovič, Sochůrek, Pech, T. Slončík, Planka.
6. Gezek, 30. Ertaş, 59. Vural, 89. Karapo
47. Bužek, 89. Planka, 90+4. T. Slončík
Rozhodčí: Jakob Sundberg (DEN). Asistenti: Jesper Dahl (DEN), Jakob Mastrup (DEN). Čtvrtý rozhodčí: Svend Daa Funder-Kristensen (DEN)