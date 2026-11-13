Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jedenadvacítka se přiblížila postupu na Euro, v Turecku rozhodl Kačorův gól

Autor: ,
  19:12
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Český záložník Pavel Kačor se přes nohu Todora Pavlova řítí k zemi. | foto: ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let v úvodním utkání play off kvalifikace o Euro 2027 zvítězili v Turecku 1:0 a přiblížili se postupu na závěrečný turnaj. Jediný gól v Rize vstřelil v 48. minutě Pavel Kačor. Odveta se hraje v úterý v Hradci Králové.

Češi usilují o čtvrtou účast na Euru po sobě a šestou z posledních sedmi šampionátů. Baráž hrají již podesáté, což je rekord. Z předchozích devíti pokusů šestkrát postoupili, povedlo se jim to i při minulé účasti v play off předloni proti Belgii.

Turci se na ME do 21 let dosud představili pouze jednou, a to v roce 2000. Turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.

„Je to ubojované vítězství, jsme za něj moc rádi. Výsledek je pro nás strašně důležitý, vůbec to nebylo jednoduché. Turci hráli jednoduchý fotbal, hodně dlouhých přihrávek za nás, ale poradili jsme si s tím dobře. Odpracovali jsme to výborně. Samozřejmě tam byla spousta ztrát, ale to k takovému důležitému utkání patří,“ řekl trenér Česka Michal Bílek v rozhovoru s ČT sport.

První větší šanci si připsali domácí až po více než půlhodině hry. Habesoglu se zbavil Lissaha, z úhlu ještě nezakončil, ale Ilkhan z otočky ano a záložník Bužek vykopl míč z brankové čáry. V závěru úvodního dějství vypálil z dálky kapitán Ilkhan, gólman Koutný však tým podržel.

Po necelé minutě druhé půle se v obrovské příležitosti po Maškově přihrávce ocitl Škrkoň, jenže ve vápně zasáhl pouze brankáře Ertase. Ten se vyznamenal o chvíli později po Bužkově ráně zpoza šestnáctky.

Vynikající nástup českých mladíků do druhého poločasu zpečetil Kačor, jenž v 48. minutě po rohovém kopu prostřelil Ertase a obstaral jedinou branku zápasu. V Turecku se dvacetiletý záložník střelecky prosadil i před necelým měsícem v dresu Slavie, jíž pomohl k remíze 2:2 na hřišti Fenerbahce Istanbul v utkání Ligy mistrů.

Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem.

Vzápětí mohl zvýšit Labík, tureckého gólmana však u tyče zastoupil stoper Akcicek, který balon odkopl do bezpečí. V 73. minutě vystřelil Ilkhan, ale Koutný díky spoluhráčům nemusel zasáhnout. Domácí si ještě vytvořili sérii čtyř po sobě jdoucích rohů, z nichž ale nic nevytěžili. Česká jednadvacítka zdolala Turky teprve podruhé z devíti vzájemných zápasů.

„Měli jsme několik brankových příležitostí. Škoda, že jsme nezvýšili na 2:0, ale i tak odjíždíme spokojení, i když víme, že je to jen poločas. Vůbec nic to neznamená. Udělali jsme důležitý krok k tomu, aby se nám cíl povedl. Utkání doma bude opět stejně těžké,“ prohlásil Bílek.

Kvalifikace ME U21
Baráž 13. 11. 2026 17:00
Turecko Turecko : Česko Česko 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
48. Kačor
Sestavy:
Ertaş – Karapo, Güreler, Akçiçek, Ofli (66. Özcan) – Çelik (66. Acar), Gezek, Vural (86. Çolak) – Usluoğlu (86. Kalaycı), Habeşoğlu, İlkhan (C).
Sestavy:
Koutný – Lissah (60. Š. Slončík), Konečný, Míček, Labík – Jelínek, Bužek, Kačor (81. Planka) – Šín (C) (69. Pech), Škrkoň (81. Mikulenka), Mašek (81. T. Slončík).
Náhradníci:
Matışlı – Özcan, Demir, Konak, Ortakaya, Boz, Kalaycı, Çolak, Acar.
Náhradníci:
Dvořák – Š. Slončík, Žitný, Mikulenka, Boledovič, Sochůrek, Pech, T. Slončík, Planka.
Žluté karty:
6. Gezek, 30. Ertaş, 59. Vural, 89. Karapo
Žluté karty:
47. Bužek, 89. Planka, 90+4. T. Slončík

Rozhodčí: Jakob Sundberg (DEN). Asistenti: Jesper Dahl (DEN), Jakob Mastrup (DEN). Čtvrtý rozhodčí: Svend Daa Funder-Kristensen (DEN)

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 60.00
  • 11.00
  • 1.04
Srbsko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Srbsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 11.50
  • 6.79
  • 1.23
Nizozemsko vs. ŘeckoFotbal - Skupina 2 - 13. 11. 2026:Nizozemsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 1.51
  • 4.68
  • 5.89
Bulharsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 13. 11. 2026:Bulharsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 4.77
  • 3.69
  • 1.78
Lucembursko vs. EstonskoFotbal - Skupina 4 - 13. 11. 2026:Lucembursko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 2.60
  • 2.86
  • 3.20
Slovensko vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Slovensko vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 1.37
  • 4.70
  • 9.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Zákrok, který pohřbil Spartu. Stupidita a vražda, zlobil se expert na Guddala

Sparťanský stoper Tobias Guddal dostává červenou kartu.

Měli velké šance, vedli, jenže během dvou minut se všechno rozpadlo. Za polovinou hřiště složil obránce sparťanských fotbalistů Tobias Guddal svého protivníka a belgický sudí Lambrechts sáhl pro...

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

Jedenadvacítka se přiblížila postupu na Euro, v Turecku rozhodl Kačorův gól

Český záložník Pavel Kačor se přes nohu Todora Pavlova řítí k zemi.

Čeští fotbalisté do 21 let v úvodním utkání play off kvalifikace o Euro 2027 zvítězili v Turecku 1:0 a přiblížili se postupu na závěrečný turnaj. Jediný gól v Rize vstřelil v 48. minutě Pavel Kačor....

13. listopadu 2026  19:12

Nejhorší byli Krejčí s Ambrosem. Čtenáři po Španělsku chválili nováčka Hopiho

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí během zápasu proti Španělsku

Byli u dvou okamžiků, které výrazně snížily šance na úspěch českého národního týmu proti Španělsku (0:2). Lukáš Ambros zavinil penaltu, z níž soupeř otevřel skóre, Ladislav Krejčí pak ve druhé půli...

13. listopadu 2026  15:47

Ptejte se hostů SportBaru: Karel Poborský a David Pavelka nejen o reprezentaci

Karel Poborský

O nové fotbalové reprezentační éře pod španělským trenérem Santim Deniou, která o víkendu zakončí působení v Lize národů. Nebo také o výchově mladých českých talentů. Aktuální témata v pondělním...

13. listopadu 2026  15:05

Jak se Češi zachrání v elitní Lize národů? Baráž zajistí výhra, stačit může i porážka

Děkovačka českých fotbalistů po porážce se Španělskem.

Ač všech pět zápasů prohráli, stále se čeští fotbalisté můžou v Lize národů udržet mezi elitou. A teoreticky k tomu ani nemusí v tabulce přeskočit třetí Chorvaty. V takovém případě by se jim ale...

13. listopadu 2026  14:33

Klhůfek o bídě Zlína: Jen nadáváme. Klub mi připadá jako zaopatřovací ústav

Bývalý fotbalista Petr Klhůfek.

Chodí na každý domácí zápas, za deset let vynechal podle svých slov možná jeden, kvůli sledování venkovních utkání si předplatil ligový kanál. Z výkonů a výsledků fotbalistů Zlína je ale jejich...

13. listopadu 2026  14:18

Prostě hraju a nad ničím nepřemýšlím. Jak si dorostenec Hopi troufl na borce z Realu

Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella

Ještě v polovině května nastoupil v druhé dorostenecké lize, aby vrstevníkům pomohl k vítězství v derby proti Ústí nad Labem, kterým Teplice stvrdily předčasný triumf v soutěži. O pět měsíců později...

13. listopadu 2026  13:50

Pochettino přebírá trápící se Manchester United. Zároveň opouští americkou repre

Kouč Spojených států amerických Mauricio Pochettino.

Novým trenérem fotbalistů Manchesteru United se stane Mauricio Pochettino. Klub jeho příchod potvrdil na webu, podle médií by měl s argentinským koučem podepsat smlouvu na dva a půl roku.

13. listopadu 2026  13:29,  aktualizováno  13:35

Oulehla: Tlak fanoušků i hejtrů je velký, ale neklepu se, jestli mě vyhodí

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Poznal to snad každý trenér, teď i David Oulehla. Po dominantním rozjedu fotbalového Ústí nad Labem do druhé ligy ho málem nosili na ramenou, po pěti zápasech bez výhry se řeší, jak pevná je jeho...

13. listopadu 2026  13:17

Kovář: Červené nám nepomáhají, ale nic Krejdovi nevyčítám. Teď půjde o všechno

Český reprezentační brankář Matěj Kovář během utkání se Španělskem.

O tom, že se ve čtvrtek večer na Letné postaví do brány, rozhodla podle trenéra Denii jeho kvalitní hra nohama. Od španělských mistrů světa i Evropy nakonec fotbalový brankář Matěj Kovář inkasoval...

13. listopadu 2026  12:30

Nová radnice změní přístup k Dynamu. Zároveň chce jasná pravidla a záruky

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Budoucí českobudějovická koalice bude řešit situaci fotbalového klubu, který hraje třetí nejvyšší soutěž a vlastní ho podnikatelka z Nigérie. Klíčová bude nájemní smlouva na stadion, která končí 30....

13. listopadu 2026  11:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Materazzimu smrt fotbalisty připomněla Zidana: Díky Bohu, že se mi nic nestalo

Francouzský fotbalista Zinedine Zidane se ve finále mistrovství světa nechává...

Bývalý italský obránce Marco Materazzi uvedl, že mu tragické úmrtí španělského fotbalisty Jesúse de Miguela po srážce se soupeřem připomnělo jeho slavný incident se Zinédinem Zidanem ve finále...

13. listopadu 2026

Budíček pro Španěly, tepou média mistry. Naše série? Chytří lidé ji docení, řekl kouč

Kouč španělských mistrů světa Luis de la Fuente v diskusi s trenérem českých...

Usmíval se a chvílemi s přítomnými novináři dokonce žertoval. Když se při jedné z odpovědí rozmáchl a rukou pootočil mikrofon, který vyloudil nepříjemný zvuk, gestem se omluvil a špitl: „Dnes se mi...

13. listopadu 2026  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.