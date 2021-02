Jedenadvacítka zahájí kvalifikaci se Slovinskem, do Anglie jede v listopadu

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 ve čtvrtek 2. září domácím zápasem se Slovinskem, s nímž se utkají už v březnu v základní skupině letošního Eura. S favoritem na postup Anglií poprvé změří síly v listopadu na soupeřově hřišti. Na termínové listině kvalifikace se podle webu FAČR shodlo hned po losu všech šest týmů skupiny a zápasový kalendář nyní potvrdila UEFA.