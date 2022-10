Jedenadvacítka si v přípravě na Euro v listopadu zahraje v Portugalsku

Čeští fotbalisté do 21 let si v přípravě na mistrovství Evropy v příštím roce zahrají 18. listopadu v Portugalsku, které na posledním šampionátu došlo až do finále. Zápas bude hostit Portimao. Druhý listopadový soupeř je zatím v jednání.