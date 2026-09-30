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Zaslíbený Hradec. Chceme vyhrát, nic jiného nebereme, zní z jedenadvacítky

Radomír Machek
  10:04

Český mladík Adam Karabec se raduje z gólu v Belgii | foto: CTK / imago sportfotodienst / Tomas Sisk Profimedia.cz

Před necelými dvěma lety, v listopadu roku 2024, v Hradci Králové slavili postup na mistrovství Evropy, když v předcházejícím zápase s Litvou si zajistili účast v baráži. Přesně o rok později na stejném místě v kvalifikaci na nadcházející šampionát vzali body favorizovaným Portugalcům. Co se ve středu vpodvečer opět v Hradci české fotbalové reprezentaci 21 let povede?

Znovu před sebou má klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, které bude v příštím roce. Proti sobě bude mít reprezentaci Bulharska (začátek v 18 hodin) a výhrou by si zajistila účast v listopadové baráži už před závěrečným zápasem v Portugalsku.

Páteční nečekanou remízou 1:1 v Ázerbájdžánu si mladí reprezentanti boj o druhou, barážovou příčku zkomplikovali. Pokud by totiž vyhráli, měli by baráž jistou už před dnešním zápasem. Takto ji budou mít jistou jen v případě výhry, a to bez ohledu na výsledky závěrečného kola kvalifikační skupiny.

„Před zápasem v Ázerbájdžánu jsme mluvili o tom, že by nás měl vítězně naladit na domácí souboj s Bulharskem. To se úplně nepodařilo, nicméně víme, že když Bulhary porazíme, zajistíme si baráž," prohlásil Michal Bílek, kouč české jedenadvacítky.

Čeští mladíci v kvalifikaci doma ve čtyřech utkáních neprohráli, ve třech z nich zvítězili. Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, ale v dalších pěti utkáních zvítězil jen jednou. Jak již bylo řečeno, v pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce. Loni v říjnu prohrál v Bulharsku 1:2.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí z druhých příček. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc také účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

„Nastavení týmu je pořád stejné. Na remízy hrát nechceme, do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit. Do utkání s Bulharskem proto musíme nastoupit s odhodláním stoprocentně vyhrát, nic jiného nebereme,“ uvedl záložník Tomáš Jelínek.

Český tým zakončí skupinu za týden v Portugalsku, které ve středu hostí beznadějně poslední Gibraltar, proti němuž s největší pravděpodobností potvrdí přímý postup na šampionát. Bulhaři se příští úterý doma utkají se Skoty.

Hradecká aréna je v posledních sezonách pro český tým zaslíbeným stadionem. Zmíněný duel s Litvou v ní sledovalo téměř 9000 diváků, podobné to o měsíc později bylo proti Belgii i loni v listopadu při zápase s Portugalskem.

Hradecký stadion by mohl dát zapomenout na nepříliš vydařený pátek v Ázerbájdžánu. „Myslím si, že jsme si vypracovali stoprocentní brankové příležitosti, které jsme měli využít, a utkání tak rozhodnout v náš prospěch,“ přiznal kouč Bílek. Nevyšlo to, jak to v Hradci dopadne tentokrát?

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