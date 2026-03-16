Jedenadvacítku před Skotskem doplní i Lissah, Angličan s českým pasem

Český tým figuruje po podzimu ve skupině na druhém místě tabulky o tři body za vedoucím Portugalskem, Skotsko je se shodným ziskem třetí. S největším konkurentem se Bílkovo mužstvo utká 27. března v Dundee, o čtyři dny později přivítá poslední Gibraltar v Chomutově.
V kádru chybí někteří dlouhodobě zranění hráči. Brankář Viktor Baier, obránce Jan Paluska nebo záložník Alexandr Bužek, nejistý je také start dalšího obránce Adama Ševínského. První pozvánku do týmu proto dostali brankář Adam Dvořák (Jelgava), obránce Lissah (Falkirk), záložník Pavel Kačor (Karviná) a útočník Radek Šiler (Podbrezová).
„Dvořák chytá pravidelně v Jelgavě a podává dobré výkony. Lissah hraje stabilně na pozici pravého obránce či stopera. Je velmi dobře hodnocený, hraje důrazně a dostává se i do zakončení. Utvrdil nás v tom, že si zaslouží svou šanci,“ řekl Bílek.
„Kačor pravidelně začal hrát za Karvinou. Umí velmi dobře jeden na jednoho, je využitelný na více postech. Udržuje si výkonnost. Šiler si vede na Slovensku velmi dobře a nastal čas, že si zaslouží dostat příležitost,“ dodal kouč.
Lissah je dalším cizincem s českými kořeny. Podobně před časem přibyl útočník Yannick Eduardo. „Lissah má českou matku. Dostali jsme informace o klukovi z Falkirku, co má český pas. Začali jsme na tom pracovat, asistent Honza Kameník a vedoucí týmu Petr Malý se za ním vypravili. Zjistili, že má zájem za nás hrát,“ řekl Bílek o obránci, který ve Falkirku hostuje ze Swansea.
„Něco Filip pochytí, ale česky vyloženě nemluví. Mluví za něj ovšem dobré výkony, proto je tady. Jsem rád, že jsme ho objevili, vzhledem k absencím vzadu by nám měl hodně pomoct,“ doufal trenér.
Na šampionát postupují přímo první týmy ze skupin a jeden s nejlepší bilancí z druhých míst, další země z druhých příček si zajistí baráž. „Skupinu jsme si zkomplikovali porážkou v Bulharsku, takže teď potřebujeme vyhrát u některého těžkého soupeře venku. Ideálně ve Skotsku, takže zápas s ním bereme velmi vážně,“ ujistil Bílek.
Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let na utkání kvalifikace mistrovství Evropy ve Skotsku (27. března v Dundee) a s Gibraltarem (31. března v Chomutově):
|Post
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Colin Andrew
|České Budějovice
|0
|0
|Adam Dvořák
|Jelgava
|0
|0
|Jan Koutný
|Olomouc
|5
|0
|Obránci
|Ondřej Čoudek
|Artis Brno
|2
|0
|Erik Hunal
|Dukla Praha
|4
|0
|Jan Chytrý
|Karviná
|4
|0
|Mikuláš Konečný
|Pardubice
|2
|0
|Tomáš Král
|Ružomberok
|2
|0
|Albert Labík
|Karviná
|11
|0
|Filip Lissah
|Falkirk
|0
|0
|Adam Ševínský
|Sparta Praha
|7
|0
|Záložníci
|Lukáš Ambros
|Zabrze
|7
|1
|Tomáš Jelínek
|Pardubice
|5
|0
|Pavel Kačor
|Karviná
|0
|0
|Ondřej Kričfaluši
|Ostrava
|15
|1
|Dominik Pech
|YB Bern
|1
|0
|David Planka
|Ostrava
|6
|1
|Matěj Šín
|Alkmaar
|7
|1
|Matěj Žitný
|Dukla Praha
|1
|0
|Útočníci
|Yannick Eduardo
|Hoffenheim
|5
|2
|Lukáš Mašek
|Liberec
|6
|4
|Matěj Mikulenka
|Olomouc
|2
|0
|Radek Šiler
|Podbrezová
|0
|0
|Matyáš Vojta
|Sparta Praha
|8
|1