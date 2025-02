Jednadvacítka vyzve Portugalsko, v kvalifikaci o Euro 2027 ji čeká i exotika

Na šampionát postoupí přímo vítězové devíti kvalifikačních skupin a tým s nejlepší bilancí na druhé příčce. Dalších osm celků na druhých pozicích se utká ve dvojzápasech play off o zbylá čtyři místa na šampionátu. Turnaj budou za dva roky hostit Albánie a Srbsko, obě pořadatelské země mají účast jistou.

Kvalifikace odstartuje v březnu, český tým do ní ale vstoupí až na podzim. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se totiž v létě představí na evropském šampionátu na Slovensku. Nový kvalifikační cyklus vyvrcholí na podzim příštího roku, zápasy play off se budou hrát v listopadu 2026. Los rozdělil 51 zemí do šesti šestičlenných a tří pětičlenných skupin, přesné termíny duelů oznámí UEFA později.

Český tým figuroval v druhém výkonnostním koši a měl dopředu jistotu, že nenarazí na osm celků. Suchopárek chtěl dostat pětičlennou skupinu, přání mu však nevyšlo. Jasným favoritem na přímý postup je Portugalsko, s nímž se „Lvíčata“ naposledy utkala v listopadu 2022. Tehdejším vicemistrům Evropy podlehla v přípravě vysoko 1:5.

Skotsko bylo nejvýše postavenou zemí ve čtvrtém losovacím koši. S Českem naposledy změřilo síly v kvalifikaci o Euro 2021 a ve dvou zápasech neprohrálo. Z Uherského Hradiště si odvezlo bezbrankovou remízu a doma zvítězilo 2:0.

„Skupina je velice rozmanitá. Střetneme se s týmy, s kterými jsme se vůbec nebo dlouho nepotkali. Z tohohle pohledu je to velice zajímavé. Jsou tam silné týmy jako Portugalsko a Skotsko a hodně neznámé jako Ázerbájdžán. Myslím, že naše šance minimálně na druhé místo je určitě velká. Takže si věříme a doufáme, že se kvalifikace vydaří,“ řekl v nahrávce pro média od FAČR Suchopárek, který povede jednadvacítku minimálně do letního Eura. Zda zůstane u mužstva i pro nadcházející kvalifikační cyklus, zatím není jisté.

„Los je poměrně těžký, ale naším cílem je jednoznačně postup na ME. Los kombinuje kvalitu soupeřů v čele s favoritem Portugalskem a také daleké cestování. V našich silách ale je i tuto kvalifikaci zvládnout a bojovat s Portugalskem o vítězství ve skupině. Klíčové bude neztrácet body hlavně venku v zápasech proti Bulharsku, Skotsku a Ázerbájdžánu,“ řekl webu FAČR předseda asociace Petr Fousek.

Čeští mladíci mají v kvalifikacích vysokou úspěšnost, postoupili na pět z posledních šesti evropských šampionátů a budou usilovat o čtvrtou účast po sobě. Na červnový závěrečný turnaj na Slovensku prošli po vítězství v play off nad favorizovanou Belgií. Na mistrovství se představí hráči narození v roce 2002 a mladší, nová kvalifikace se bude týkat fotbalistů od ročníku 2004. V nadcházejícím cyklu bude ve hře také účast na olympiádě 2028 v Los Angeles.