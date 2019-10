Jednadvacítka proti Skotsku sází na slovácké prostředí i hráče

A kouč Karel Krejčí může využít toho, že řada jeho hráčů je spjatá se Slováckem. Šašinka v klubu letos hostuje z Ostravy.

Jeho spoluhráčem je brankář Matouš Trmal, jenž ale proti Řecku plnil jen roli dvojky. Slovácko navíc vychovalo i záložníka Michala Sadílka z Uherského Ostrohu, který nyní hraje za PSV Eindhoven, a obránce Libora Holíka ze Záhorovic, působícího v Jablonci. Úspěchy zde před přestupem do Plzně zaznamenal i středopolař Dominik Janošek.

„Na hřišti znám v podstatě každý drn, zázemí stadionu, kabinu. Ne, že by to bylo extra důležité, ale vím, do čeho jdu, a i to může určitě v samotném zápase v nějaké míře pomoci,“ uvažuje Šašinka, jenž sní o tom, že se s reprezentací podívá na třetí evropský šampionát v kariéře.

„Já věřím, že uděláme dobrý výsledek a další krok k vysněnému postupu. S tímto týmem jsme si už zahráli na mistrovství Evropy sedmnáctek i devatenáctek a v jednadvacítce chceme všechno završit. Motivaci máme obrovskou,“ doplnil.

Česko - Skotsko Zápas kvalifikace mistrovství Evropy hráčů do 21 let se hraje v Uherském Hradišti v pondělí od 17 hodin, přímým přenosem jej vysílá ČT sport. Vstupenky za jednotnou cenu 50 korun jsou na pokladnách stadionu k dostání od 13 hodin. Češi mají po dvou odehraných zápasech čtyři body, Skotové - stejně jako Řekové - jsou na tom sice na čele tabulky o tři body lépe, hráli už ale shodně o zápas více.

„Do Hradiště se moc těšíme, je tady vždycky skvělá atmosféra a v týmu máme hodně hráčů, kteří ve Slovácku působili nebo ještě v jeho áčku působí. I proto máme o motivaci postaráno,“ prohlásil trenér Krejčí.

Jeho svěřenci potřebovali vyhnat z hlavy chmury po remíze při dlouhé přesilovce proti Řecku.

„Měli jsme z toho zápasu vytěžit určitě víc, když jsme hráli více než šedesát minut proti deseti,“ uvědomuje si záložník Sadílek, jenž v posledním utkání z rohového kopu přihrál na gól.

„Uvidíme na konci, jestli nás tyto dva ztracené body budou mrzet. Musíme teď přepnout a myslet na pondělí a zvládnout Skotsko. Ten zápas bude hodně důležitý.“ Skotové sice ve čtvrtek doma také jen remizovali (s Litvou), mezi spolufavority skupiny je ale už v září posunula výhra v Chorvatsku.

„Skotsko hraje velmi disciplinovaně a obětavě, takticky jsou na výši. Mají hodně silný tým se zajímavými individualitami, například hrotový hráč Hornby, který patří Evertonu a hostuje v belgické lize, je pro hru Skotska velmi zásadní. Velmi zajímavý je i záložník Gilmour z Chelsea,“ vyjmenovává kouč Krejčí. „Naše skupina je hodně vyrovnaná a domácí ztrátu s Řeckem chceme bezpodmínečně odčinit. Není na místě z toho dělat nějakou tragédii, ale všichni ji chceme co nejrychleji odčinit. Dvakrát za sebou doma nechceme klopýtnout.“