Suchopárek šťouchnul do vosího hnízda. Mrzí ho, že mladí Češi hrají málo

Jana Suchopárka coby trenéra české fotbalové reprezentace do 21 let mrzí nízké vytížení hráčů v klubech. Listopadový přípravný zápas se Slovenskem v Hradci Králové chce využít k tomu, aby se mužstvo po nepovedeném startu do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025 konsolidovalo. Duel s hostitelem evropského šampionátu považuje i za přípravu na březnovou kvalifikaci s Islandem, kterou pokládá za stěžejní. Řekl to na nominační tiskové konferenci.