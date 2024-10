Jedenadvacítka přivítá Belgii v odvetě play off v Hradci Králové

Česká fotbalová reprezentace do 21 let odehraje odvetný zápas play off o postup na mistrovství Evropy proti Belgii znovu v Hradci Králové. Termíny oznámila Fotbalová asociace České republiky na svém webu. Tým se představí v Malšovické aréně v úterý 19. listopadu od 17:30. První duel se uskuteční o čtyři dny dříve - v pátek 15. listopadu od 20:00 v Lovani.