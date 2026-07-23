Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Autor: ,
Aktualizujeme   20:30
Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český obránce Jaroslav Zelený protestuje proti žluté kartě, kterou dostal...
Jaroslav Zelený vidí žlutou kartu v zápase s JAR.
Jaroslav Zelený a Sol Jong-u bojují o míč během utkání mistrovství světa
Český obránce Jaroslav Zelený před utkáním s Koreou.
16 fotografií
Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém kanále pražského klubu.

„Když jsme se odtamtud odpojovali, poděkoval jsem trenérům, že si mě pro účast na mistrovství světa vybrali a mohl jsem být součástí. Už si ale myslím, že je čas to předat mladším puškám. Bohužel se nám to nepovedlo, jak jsme si představovali. Účast na mistrovství světa je ideální čas, aby to byla taková tečka,“ prohlásil Zelený.

Odvolání od reprezentace Haška bolí. Snad ještě tým na MS někdy dostanu, přeje si

Na šampionátu zasáhl do dvou ze tří zápasů ve skupině, v úvodním duelu s Koreou byl v základní sestavě. Český celek uhrál na turnaji jediný bod a do vyřazovací fáze nepostoupil. Krátce po nevydařeném vystoupení na turnaji skončil trenér Miroslav Koubek, vedení asociace aktuálně hledá jeho nástupce.

Zelený by rozhodnutí nezměnil ani s příchodem nového kouče. „Kdyby mě trenér chtěl pozvat, řekl bych mu, že děkuju, že má zájem. Ale myslím, že už je opravdu správný čas to přenechat někomu jinému,“ uvedl Zelený.

Český obránce Jaroslav Zelený protestuje proti žluté kartě, kterou dostal kapitán Ladislav Krejčí.
Jaroslav Zelený vidí žlutou kartu v zápase s JAR.
Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.
Jaroslav Zelený a Sol Jong-u bojují o míč během utkání mistrovství světa
16 fotografií

Za reprezentační A-tým si připsal 25 startů, během kterých neskóroval. Premiéru si odbyl v září 2020. Vedle něj po šampionátu ukončili reprezentační kariéru také nejlepší střelec stávajícího výběru Patrik Schick, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. Další budoucnost v národním celku zvažují Tomáš Souček či Vladimír Coufal.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: Jaroslav Zelený

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Vaduz vs. Atletic EscaldesFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Vaduz vs. Atletic Escaldes //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 40.00
  • 40.00
FCSB vs. AudaFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:FCSB vs. Auda //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.95
  • 2.05
  • 11.00
Varaždin vs. JablonecFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Varaždin vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 16.00
  • 4.40
  • 1.28
Vojvodina vs. AjaxFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Vojvodina vs. Ajax //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 130.00
  • 30.00
  • -
Kidričevo vs. Dinamo CityFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Kidričevo vs. Dinamo City //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 3.60
  • 1.42
Polissja Žytomyr vs. KodaňFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Polissja Žytomyr vs. Kodaň //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.40
  • 2.30
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl van Buren

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Lépe začít sezonu nemohli. Fotbalisté Hradce Králové v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy triumfovali na půdě norského Tromsö 1:0. Kromě bodů do evropského koeficientu vezou z polárního kruhu...

23. července 2026  18:30,  aktualizováno  21:16

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole zvítězili na hřišti norského Tromsö 1:0 a před odvetou mají výbornou pozici. V našem přehledu najdete informace o termínech...

23. července 2026  21:16

ONLINE: Varaždín - Jablonec 1:1, po půli je stav nerozhodný, srovnal Cedidla

Sledujeme online
Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo).

Díky vyřazení Karviné se nakonec dostali do evropských pohárů. Teď jablonečtí fotbalisté vstupují do 2. předkola Konferenční ligy. Jejich soupeřem je chorvatský Varaždín, zápas má výkop ve 20 hodin a...

23. července 2026  19:30,  aktualizováno  21:01

Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Aktualizujeme
Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém...

23. července 2026  20:30

Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit

Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo)...

Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům...

23. července 2026  18:15

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Šéf teplických fotbalistů Rudolf Řepka štípá dříví u fanouška, s nímž prohrál...

Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se...

23. července 2026  17:17

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Brány na obou stranách hřiště jsou ještě opřeny o nízkou betonovou bariéru, která na stadionu v Edenu odděluje tribuny od hřiště. Není pochyb, že za tři dny budou bílé tyče ukotveny na svých místech....

23. července 2026  16:27

Kauzu nekomentujeme, řešíme sport. Opavští fotbalisté chtějí být v horní půlce

Na tiskové konferenci fotbalistů Slezského FC Opava před národní ligou sedí...

Než minulou sezonu na jaře prohráli posledních osm zápasů, fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize bojovali o účast v baráži o první ligu. Na tak vysoké umístění v nadcházejícím ročníku soutěže...

23. července 2026  16:19

Sparta může přijít o Sörensena. Kodaň mu přeju, ale chci, aby zůstal, řekl Haraslín

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Ve fotbalové Spartě už spolu strávili čtyři sezony. Když před rokem dostal slovenský reprezentant Lukáš Haraslín kapitánskou pásku, učinil z dánského obránce Asgera Sörensena svou pravou ruku směrem...

23. července 2026  15:21

Mám nový životní zápas, jásá kouč Horejš. Tyká mu někdo v kabině Hradce?

Premium
Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny.

Od přípravek v Českých Budějovicích až do Evropy s Hradcem Králové. Trenér David Horejš popisuje, jak si kariéru vyšlapal krok za krokem, proč ho formovaly těžké chvíle v Jablonci a jak se chytl na...

23. července 2026

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

23. července 2026  11:44,  aktualizováno  14:57

Už nechtějí být otloukánky. Prostějov vsází na větší realizák, chce nahoru. Co posily?

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Poslední čtyři sezony? Obavy až do závěrečného kola. Od sezony 2022/23 měli fotbalisté Prostějova po posledním kole druhé ligy na sestupové příčky nejvýše náskok pěti bodů. V uplynulém ročníku se...

23. července 2026  14:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×