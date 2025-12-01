Tvrdík o ostudě repre: Ve Slavii by se to nestalo, Souček by zasloužil tvrdší trest

Lucie Macháčová
  17:33
Už jsou to dva týdny, co čeští fotbalisté porazili v Olomouci v kvalifikaci na mistrovství světa Gibraltar 6:0, ale výhru zastínil jejich bojkot fanouškovského kotle. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie a člen Výkonného výboru FAČR, jejich chování stále neskousl: „Nepochopitelné. Přijde mi, že někteří hráči jsou odtrženi od reality. Fotbal hrajeme pro fanoušky a pro sponzory. A kdo to nechápe, nemůže reprezentovat.“

Mluvil i o možném odehrání baráže o mistrovství světa proti Irsku na stadionu v Edenu a situaci v reprezentaci: „Ta je teď na pomyslném dnu. Ale na jaře se musíme obejmout, ruku v ruce jít za fanoušky a prosit je, aby přišli a fandili.“

Do fanshopu Slavie dorazil Tvrdík v pondělí v poledne ve výtečné náladě. Po výhře 3:0 na Slováckem a pyšný na to, že fotbalista Slavie Lukáš Provod se rozhodl spustit charitativní kolekci s názvem Difference. „Kéž by bylo takových hráčů v každém klubu víc.“

Když ale Tvrdík mluvil v hloučku novinářů o reprezentantech, kteří se odmítli po výhře nad Gibraltarem rozloučit s fanoušky ze skupiny Fanatismus Česko, úsměv ho přešel. „Už nevyužívám sociální sítě, takže jsem přišel sem i proto, abych řekl na rovinu, co si o tom všem myslím.“

Jaký je váš názor na to, co se stalo po zápase v Olomouci?
Na FAČR jsem přišel s cílem přestavět marketing a STES a jsem gesčním členem Výkonného výboru za péči o fanoušky. Poslední měsíce s reprezentací ale nebyly jednoduché. Nedařilo se nám na hřišti: se Saúdskou Arábií, na Faerech, se San Marinem... Sportovní nevýkonnost se dá pochopit, ale nedá se pochopit to, co se stalo v Olomouci. Děláme fotbal pro fanoušky, pro sponzory, a pokud to někdo nechápe, nemá reprezentovat.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a záložník Lukáš Provod představili ve slávistickém fanshopu módní charitativní kolekci Difference.
Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš Chorý.
Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru
Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.
30 fotografií

Máte pro jejich chování zdůvodnění?
Je to pro mě nepochopitelné. Když to nechápali ten večer v nějakém herním vytížení, hledal jsem polehčující okolnosti. Ale že to nechápou ani teď? S odstupem času? Přijde mi, že jsou odtrženi od reality. Musíme dělat fotbal pro fanoušky a tohle byla nepokora.

Obraz reprezentace se musí změnit, říká Tvrdík

Mluvil jste o tom s Lukášem Provodem? Ten z Olomouce odjížděl ze zdravotních důvodů předčasně.
S ním i s Tomášem Holešem jsem o tom mluvil. A říkal jsem jim: To máte štěstí, že jste u té ostudy nebyli. Odpověděli mi: Kdybychom tam byli, tohle by se nestalo. Tohle od reprezentantů čekám. S více hráči jsem si o tom povídal. Říkám jim, že jestli tam nejezdí reprezentovat Slavii a národ a odevzdat to nejlepší, ať tam radši nejezdí. Myslím, že se obraz reprezentace musí změnit. Je pravděpodobné, že se baráž kvalifikace o mistrovství světa bude hrát v Edenu a fanoušci musí přijít fandit hráčům, kteří cítí, že hrají pro ně a za Česko. Chci vidět hráče při podobných příležitostech, jako teď Lukáše Provoda, který chápe kontext fotbalový i společenský. Kdo to nechápe, ať radši nereprezentuje.

Fotbalista Provod představil svou módní kolekci, pomůže nemocným dětem

Naznačujete, že se březnová baráž proti Irsku bude hrát v Edenu, je ve hře i výpomoc trenéra Jindřicha Trpišovského?
V tomto ohledu necítím gesci se k tomu vyjadřovat. Ale Eden je logickou volbou, jsme připraveni. Úplně nevidím do toho, s čím přijde v úterý v Kroměříži na Výkonném Výboru gesční skupina, ale cítím, že veřejnosti už musíme poskytnout odpovědi.

Zmínil jste, že jste s hráči o celé situaci po Olomouci mluvil, co vám říkali?
Myslím, že si uvědomovali, že to byla velká chyba, minimálně hráči Slavie určitě. Pro mě jde o nepřijatelné chování. Nepamatuju, že by se ve Slavii stalo něco podobného. Vedu klub deset let a deset let jsou pro mě fanoušci na prvním místě. Může se stát, že se nehraje dobře, ale ne že zapomenete na fanoušky. Pro ně jsou hráči ikonami, vzory a musí strpět přiměřenou míru kritiky. S Davidem Trundou jsme se scházeli s fanoušky a Fanatismem Česko a cítili z nás zájem změnit atmosféru a přiblížit Strahov a reprezentaci fanouškům. Kéž bychom udělali na jaře za vším tlustou černou čáru a nikdy se tohle neopakovalo.

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Řešil jste kauzu i s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem?
Hned po konci zápasu. Věřím, že si mnozí všimli – naši partneři a sponzoři – že se STES změnil. Jenže žádný marketing nepřekryje některé typy společensky absolutně nepřijatelného chování. Vnímáme to od sponzorů, někteří nám dávají najevo, že chtějí zůstat u FAČR, ale více mířit na ženský fotbal nebo na mládež. Takže když skončil zápas, měl jsem radost, že hráči vyhráli. Ale když na mě začaly vyskakovat zprávy, co se v Olomouci děje, byl jsem zděšený.

POHLED: Když se fotbalisté odtrhnou od reality. Kdo jim bude fandit příště?

Souček se nechal strhnout

A co váš pohled na Tomáše Součka?
Tomáš měl ode mě reakci bezprostředně potom, co jsem to zaregistroval. Komunikovali jsme spolu i druhý den. Já mám Tomáše hrozně rád, nedávno tady ve fanshopu křtil svou knihu Suk. Myslím, že se nechal strhnout a dopustil se chování, které není součástí jeho povahy. A slyšel to ode mě.

Jste zároveň členem Výkonného výboru FAČR, který poté Součkovi odebral na jedno utkání kapitánskou pásku. Není to ale spíše na rozhodnutí kabiny?
Není. Ve Slavii máme mechanismus, že si kapitána volí hráči. V reprezentaci ale kapitána určuje vedení FAČR. Můj názor je, že jsme na to měli reagovat ještě rázněji. Nechápu, jak se taková situace vůbec mohla stát. Ve Slavii by se to nestalo. Tým má vedoucího mužstva, manažera A-týmu…. U nás je to jeden tým, jedna parta, sounáležitost. Hráči se mohou do této situace dostat, ale je tam ještě management, aby je zastavil. Celá Olomouc nebyla šťastná a trest byl málo přísný.

Jaký trest byste dal vy?
Výkonný výbor je kolektivní formát, nebudu přibližovat, kdo co konkrétně navrhoval. Ale trest byl na spodní hranici mé představivosti.

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Co by se tedy mělo podle vás kolem reprezentace příští rok změnit?
Přeju si, aby národ žil fotbalem. Z hráčů musí být cítit, že to byla chyba, že se změní fotbal, který předvádíme na hřišti, i fotbal v odpovědnosti za hranicemi hřiště. Když jsem viděl v minulém týdnu rozhovory s hráči... Namísto toho, aby se omlouvali a byli nešťastní, tak řeší, na koho to dopadá nejvíc. Jediná reakce by měla být omluva s tím, že už se to nikdy nestane.

Neobáváte se, že v Edenu bude v březnu ponurá atmosféra? Že tam budou slyšet víc fanoušci Irska?
V Edenu chceme hostit svátky fotbalu a neumím si představit, že bychom organizovali něco, kde nebude absolutní souznění mezi hráči a fanoušky. Eden má smysl použít, když bude narvaný, a když naplno využijeme domácí atmosféru. A já věřím, že to na jaře otočíme, změní se atmosféra a všichni budeme fandit národnímu týmu.

