Šilhavý o čekání na důvěru: Bylo to zbytečně dlouhé pro všechny

„Udělali jsme tu s hráči a realizákem hodně práce, jsou za námi výsledky. To, že se nepovedla baráž, nás štve a štvát bude. Ale myslím si, že je na co navázat,“ uvedl.

Šilhavý dostal od výkonného výboru fotbalové asociace důvěru jen pár hodin před tím, než se s několika dalšími výjimečnými hosty zúčastnil slavnostního galavečera při příležitosti představení nové identity reprezentace.

„Krásný večer, akce se moc povedla. Nová identita se mi hrozně líbí, pochvala autorům,“ prohlásil Šilhavý, než se debata stočila k jeho bezprostředním dojmům z toho, že u mužstva s největší pravděpodobností pokračovat bude. Původní smlouva mu vyprší na konci července.

Jaká je aktuálně situace ohledně vás a realizačního týmu?

Jednáme s vedením asociace o prodloužení našich smluv a výkonný výbor rozhodl, že s námi pan předseda Fousek bude o tom jednat.

Pan předseda po jednání výkonného výboru zmínil, že se vaše představy v některých pohledech liší. Jde o délku a výši smlouvy?

Přesně tak, jak to tak bývá.

Jak dlouhý kontrakt byste chtěl?

Bavili jsme se o délce na jeden dvouletý cyklus, na kvalifikaci mistrovství Evropy.

V tom panuje s panem předsedou a zástupci asociace shoda?

Myslím, že jo. Výkonný výbor to potvrdil, měli bychom se v nejbližších dnech potkat na jednáních s předsedou a tam se o tom budeme bavit.

Je ve hře doplňování vašeho realizačního týmu?

Myslím, že to bude taky předmětem jednání. Z našeho pohledu, co se týče sportovní stránky, tam o tom nevím. Jedině, že by někdo z asistentů či širšího realizáku chtěl končit. Ale zatím jsme to nechávali do doby, než bude jasněji o tom, jak to s námi bude. Pokud to dopadne, tak se s klukama budu bavit, ale nemyslím, že by mělo dojít k výrazným změnám.

Je pro vás úleva, že jste důvěru dostal? Po baráži se o vaší pozici spekulovalo, ohledně vašeho pokračování nepadlo jasné slovo.

Jsem rád. Myslím si, že to bylo zbytečně dlouho pro všechny, nás nevyjímaje, ale bylo nám řečeno, že se čeká, aby výkonný výbor byl ten, který to rozhodne. Takže proto to bylo takhle dlouhé.

Neměl jste přímo od pana předsedy Fouska náznaky, že vás u reprezentace chce? Že důvěru od výkonného výboru dostanete?

V kontaktu jsme, bavili jsme se o tom taky, ale potvrzoval mi víceméně to, že čeká. Že musí rozhodnout výkonný výbor, aby měl mandát se mnou, respektive s námi trenéry, jednat.

Jaké jsou teď vaše plány na nejbližší týdny?

Je to rychlé, za měsíc už je sraz. Termín není pro hráče a kluby ideální, někdo týden před ním skončí, řešil by dovolenou, někdo by si chtěl odpočinout, někdo má bolístky a tak dále. Musíme to dát dohromady a i podle zdravotního stavu udělat nominaci.

Je pro vás netradiční termín v nějakém smyslu výzvou?

Zopakuju, že to není ideální, není to jednoduché, ale budeme se o tom s klukama bavit.