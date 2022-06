Šilhavý: Víme, že Hložek má v reprezentaci na víc, Leverkusen mu pomůže

Hložek doma proti Švýcarsku a v Portugalsku nastoupil v základní sestavě, v obou duelech se Španělskem odehrál shodně závěrečnou půlhodinu. Za matné výkony v elitní lize A byl v médiích kritizován.

„Bylo toho už o něm napsané hodně. Jde to na něj ze všech stran. Ve Spartě hrál každý zápas, byť je mladý, tak určitě nějaký úbytek sil nebo deficit měl,“ řekl Šilhavý na akci „Kanonýři v Kroměříži“ v rozhovoru pro ČTK, Sport.cz a Radiožurnál.

„V Lize národů se určitě chtěl ukázat, snažil se. Ale všichni víme, že Adam má ještě na víc. Věřím, že teď přestupem si řekne o místo v sestavě, potom bude posila i pro nás a bude tady rozhodovat zápasy,“ doplnil šedesátiletý trenér.

Z náročného červnového programu se osobně ještě úplně nevzpamatoval. „Chvíli to trvalo a ještě to přetrvává. Ač jsem nehrál, tak jsem přijel docela vyčerpaný. Ještě odpočívám a nejsem v letním režimu,“ přiznal Šilhavý, který po dlouhé době plánuje s manželkou dovolenou u moře.

Zopakoval spokojenost s výkony české reprezentace ve skupině A2 a se ziskem čtyř bodů za domácí vítězství 2:1 nad Švýcary a remízu 2:2 se Španěly. „Byť jsme dva venkovní zápasy prohráli (v Portugalsku i Španělsku 0:2), určitě jsme ostudu neudělali. Čtyři body, které jsme udělali doma, jsou skvělé. Před našimi fanoušky je to ještě cennější. Věřím, že šance na přežití v Lize A je, a v září o to zabojujeme,“ uvedl Šilhavý.

„Respekt tam byl, ale obavy jsme nechali vždycky někde před stadiony. Myslím, že se to povedlo a vstup do Ligy národů s takovými soupeři byl úspěšný,“ přidal bývalý obránce.

I když nechtěl příliš hodnotit jednotlivce, dojem na něj udělal jednadvacetiletý stoper David Zima. I za to, jak si v Lisabonu poradil s hvězdným kapitánem Portugalců Cristianem Ronaldem. „Defenzivně byl všechny čtyři zápasy skvělý. David mi vykládal, že Cristiano už byl frustrovaný a naštvaný. Šancí moc neměl, ani gól nedal. Bohužel chudák Vašek Jemelka to odnesl u lajny pohmožděným kotníkem. Pro nás všechny je to obrovská zkušenost, kterou si neseme do dalších zápasů,“ řekl Šilhavý.

Podle něj měl Ronaldo za ostrý skluz do Jemelky místo žluté karty obdržet červenou. „Já nejsem na tyhle věci expert, ale kdyby ji dostal, nemohl říct ani popel. Nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby to bylo obráceně. Kdyby odnesli Cristiana na nosítkách, tak asi neodjedeme ze stadionu,“ dodal plzeňský rodák.