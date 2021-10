Těžké nohy, špatné obsazování. Celkově to nebylo ono, věděl Šilhavý

„Soupeř má odehráno o zápas méně. Sice ještě nastoupí i proti silné Belgii, ale proti nám je ve výhodě,“ prohodil Šilhavý posmutněle. „Musím Wales pochválit, hrál velmi dobře.“

Mohl si odvézt i víc než remízu.

Myslím, že bod je asi spravedlivý. Soupeř byl velmi kvalitní, my jsme se hledali, přišlo mi, že měli kluci těžké nohy. Hlavně v prvním poločase to nebylo ideální.

Souhlasíte, že dozadu jste hráli zbytečně riskantně?

Samozřejmě. To bylo vidět, nelze nesouhlasit. Špatně jsme si přebírali hráče, soupeř nám tam chodil při každé odražené standardce. Obsazování hráčů, to bylo špatné. Měli bychom být rádi, že jsme z protiútoků nedostali víc gólů.

Překvapil vás Wales tím, jakým stylem hrál?

Musíme si uvědomit, že to vůbec není slabý tým. Má hráče z Premier League, z druhé anglické ligy, jsou zvyklí na vysoké tempo, což nám předvedli. Nebyli jsme to úplně my, nebyli jsme v dobrém rozpoložení. Nedoráželi jsme hráče, kteří pak chodili v přečíslení do naší obrany. Když jim to nešlo kombinací, pomohli si přes Moorea dlouhým pasem. Kluci vzadu s ním měli hodně starostí. I kvůli tomu jsme byli pod tlakem. Celkově to dneska nebylo ono.

Neuvažovali jste o střídání už v prvním poločase? Třeba ve středu zálohy, kde se trápil Král?

Tím, že se povedlo vyrovnat, neřešili jsme, že bychom střídali. Alex čeká na šanci ve West Hamu, když naskočil v poháru proti Manchesteru United, tak se mi velmi líbil. Tentokrát to nebylo ideální, celá středová řada nehrála dobře. Ale o pauze jsme si v kabině řekli, s čím půjdeme do druhé půle, a ta už byla o něco lepší.

Ve druhém poločase jste ale vystřelili jen jednou.

Já si vybavuju útok, během kterého jsme vystřelili asi čtyřikrát... Ale rozhodující samozřejmě je, že ty střely neprošly na branku. Wales prokázal velkou kvalitu, byl aktivní, agresivní. Ale ve druhém poločase jsme měli mnohem lepší brejkové situace než v prvním a i vzadu jsme byli jistější.

Ale stejně bylo znát, že hráčům chybí síly, nemyslíte?

Po dobu pandemie se nehrálo nic, pak zase hodně zápasů, hodně tréninků... Z toho pramení únava i zranění, proto musíme často měnit nominaci. I to nás limituje v zápasech. Když jsme hráli ve Walesu, byl to kultivovaný, velmi dobrý výkon, i přes porážku. Předvedli jsme se tam ve velmi dobrém světle. Ale když je nominace skládaná z dodatečně nominovaných, je to složité. Musíte toho dost překopávat. Tím nic neomlouvám, to je realita. A nejen naše, i soupeři mají problémy.

Plánujete na příští zápas proti Bělorusku změny?

Tonda Barák dostal druhou žlutou kartu, takže s námi nepoletí, u Holeše uvidíme, jak na tom bude zdravotně, jestli se dá do kupy. Změny tedy budeme dělat spíš na základě zdravotního stavu, asi budeme muset někoho povolat.